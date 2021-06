Stepaņenko pamet Gobzema dibināto partiju 'Likums un kārtība'

Nepilnu pusgadu pēc partijas "Likums un kārtība" dibināšanas šī gada sākumā partijas valdes līdzpriekšsēdētāja un pie frakcijām nepiederošā Saeimas deputāte Jūlija Stepaņenko trešdien, 30. jūnijā, paziņojusi, ka spiesta izbeigt darbu partijā un atkāpties no amata valdē.

Ierakstā feisbukā Stepaņenko paziņojusi, ka ir spiesta izbeigt savu darbu partijā "Likums un kārtība" un paziņot par atkāpšanos no valdes līdzpriekšsēdētāja amata.

"Manis pārstāvētās vērtības nav savienojamas ar mana kolēģa Alda Gobzema komunikācijas stilu ar partijas biedriem un dibinātājiem. Es nevēlos izlikties, kas viss ir kārtībā un regulāra cilvēkus aizvainojoša publiska komunikācija no mana kolēģa puses ir norma. Uzskatu, ka pastāv lieli šķēršļi to mērķu sasniegšanai, kurus no mums sagaida partijas biedri, dibinātāji un atbalstītāji. Es turpināšu pie tiem strādāt, bet jau bez Alda. Priekšā ir ļoti daudz darba, jo mums visiem kopā būs jācīnās par savām tiesībām un, iespējams, jāsaņem daudzi jauni "pārsteigumi" no valdības," raksta Stepaņenko.

Ierakstā sociālā medija profilā Stepaņenko pateicas partijas valdei, partijas dibinātājiem, biedriem un atbalstītājiem par atbalstu un novēl panākumus turpmākajā darbā.

Saeimas deputāts un partijas "Likums un kārtība" otrs līdzpriekšsēdētājs Aldis Gobzems pēc Stepaņenko paziņojuma ierakstā tviterī to komentējis šādi: "Īsumā – Jūlija valdei vakar apliecināja, ka ir Šlesera ģimenes draudzene. Tā kā manis dibinātā partija nav Šlesera partija un nebūs, tad vēlam Jūlijai veiksmes!"

Jūnija sākumā aģentūra LETA ziņoja, ka Gobzema dibinātās partijas "Likums un kārtība" valdes locekļa amatu atstās Sandris Točs. Tā liecināja paziņojums parlamentārieša "Facebook" lapā.

Točs pametis partiju, lai strādātu kopā ar ekspolitiķi Aināru Šleseru, kas Gobzemam un partijas valdei šķiet pieņemami, loģiski un saprotami. Šlesers martā paziņoja, ka grasās nākamgad startēt Saeimas vēlēšanās.

Savā ierakstā deputāts pateicās Točam par ieguldījumu "brīvo Latvijas cilvēku, partijas dibināšanā un atbalstā viņa idejām". Gobzems minēja, ka "Likums un kārtība" jau tagad esot liela partija ar biedru skaitu, kas pārsniedzot varas partiju biedru skaitu.

Viņš norādīja, ka tad, kad dibināja partiju "Likums un kārtība", Šlesers nebija paziņojis par plāniem iet politikā. "Tagad situācija ir mainījusies. Sandris ies pie Šlesera, kas ir loģiski un saprotami. Man un partijas valdei arī pieņemami," atklājis politiķis.

"Delfi" jau ziņoja, ka 8. janvārī attālinātā pasākumā "Zoom" platformā formāli tika paziņots par jaunas politiskās partijas "Likums un kārtība" dibināšanu Saeimas deputāta Alda Gobzema vadībā. Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā partijas dibināšana nebija iespējama klātienē, tādēļ saskaņā ar likuma grozījumiem partiju varēja nodibināt, ja desmit dienu laikā vismaz 200 biedru apstiprina ar notariāli apstiprinātiem parakstiem partijas dibināšanas dokumentus un vadības ievēlēšanu.

26. februārī, Uzņēmumu reģistrā tika reģistrēta partija "Likums un kārtība".

Līdz ar pie frakcijām nepiederošo Saeimas deputātu Aldi Gobzemu, kurš 13. Saeimā tika ievēlēts no "KPV LV" saraksta, partijas dibināšanā iesaistījās arī neatkarīgas deputātes Karīna Sprūde (ievēlēta no "KPV LV"), Ļubova Švecova (ievēlēta no "Saskaņas") un Jūlija Stepaņenko (bijusi "Gods kalpot Rīgai" biedre un ievēlēta no "Saskaņas"). Gobzems un Stepaņenko tika ievēlēti par partijas līdzpriekšsēdētājiem.