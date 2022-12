Svētdienās rītā notiek Rīgas ielu un ietvju uzturēšanas darbi

Rīgā svētdienas rītā pēc sniegputeņa notiek ielu un ietvju uzturēšanas darbi. Ielu un veloceliņu kopšanu sāka pēc pusnakts, savukārt ietvju uzturētāji darbu sāka pulksten 6, portālam "Delfi" pavēstīja Rīgas domes (RD) Komunikācijas pārvalde.

Kopumā pilsētas ielas un ietves kopj 99 tehnikas vienības, no tām 67 veic ielu, tiltu, pārvadu un velojoslu uzturēšanas darbus, bet 32 veic ietvju kopšanu. 1600 sabiedriskā transporta pieturvietu un 6000 SIA "Rīgas satiksme" autostāvvietu attīrīšana galvenokārt ir roku darbs.

Prioritāri tiek tīrītas pilsētas maģistrālās ielas, tilti, pārvadi un veloceļi. To tīrīšana un kaisīšana naktī veikta divas reizes, un uzturēšanas darbi ir noslēgušies.

Ilgstošas snigšanas laikā tiek nodrošināta caurbraucamība, izmantojot gaisa temperatūrai atbilstošu kaisāmo materiālu. Snigšanai beidzoties, maģistrālo ielu brauktuves attīra no sniega trīs stundu laikā. Apkaimju ielas ar mazāk intensīvu satiksmi tiek attīrītas pēc nepieciešamības, un uz tām ir pieļaujama neliela sniega kārta, norāda RD pārstāve Edīte Matuseviča

Svētdienas rītā notiek arī gājēju pāreju, sabiedriskā transporta pieturvietu un SIA "Rīgas satiksme" autostāvvietu attīrīšana no sniega.

Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsargjoslā (RVC), kur ietves šoziem kopj pašvaldība, ietvju mehanizētās tīrīšanas darbi sākti pulksten 6.00. Ietvju tīrīšanā RVC šorīt iesaistās 19 tehnikas vienības. RVC zonā ietvēm piegulošo teritoriju īpašniekiem pašiem nav jāveic ietvju tīrīšana un kaisīšana, atgādina RD. Lai pārliecinātos, kurām ielām piegulošās ietves atrodas RVC zonā, aicinām ielūkoties kartē pašvaldības mājaslapā riga.lv.

Tāpat RD atgādina, ka šajā sezonā ārpus centra teritoriju īpašniekiem, kuru īpašumiem piegulst ietves, jāturpina ietvju kopšana tāpat kā iepriekš. Pēc snigšanas ietvju attīrīšana no sniega pirmo reizi jānodrošina līdz pulksten 8. Ilgstošas snigšanas laikā tīrīšana jāveic pēc nepieciešamības, lai nodrošinātu gājējiem ērtu un drošu pārvietošanos.

No sniega jāattīra 50% no ietves platuma, bet ne mazāk kā 1,5 m. Ietvju kaisīšanai drīkst izmantot tikai kaisāmo materiālu, kurā sāls koncentrācija nav lielāka par 20%. Tīru sāli uz ietvēm kaisīt nav ļauts, izņemot sasalstoša lietus gadījumā.

Visā pilsētā pāreja uz centralizētu pašvaldības ielām piegulošo ietvju kopšanu ziemā notiks līdz 2024./2025. gada ziemas sezonai.

Iedzīvotāji, kuru nekustamajiem īpašumiem piegulst ietves, var saņemt 50 kg bezmaksas smilts ietvju kaisīšanai. Tas attiecas arī uz iedzīvotājiem, kuru īpašumi atrodas RVC. RD Teritorijas labiekārtošanas pārvalde šobrīd ir nodrošinājusies ar 1200 tonnām kaisāmā materiāla, bilst RD pārstāve.

Namu īpašnieki un apsaimniekotāji aicināti parūpēties arī par jumtu attīrīšanu, lai no jumta krītošs sniegs un lāstekas neapdraudētu gājējus. Ietves norobežošana pieļaujama tikai uz jumta tīrīšanas laiku. Par no jumta notīrīta sniega savākšanu no ietves un no brauktuves atbildīgi namu īpašnieki, tostarp arī RVC zonā.

Jau vēstīts, ka svētdien, 4. decembrī, debesis aizklās bieza mākoņu sega un daudzviet vēl gaidāms neliels sniegs.