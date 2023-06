Tiesa no cietuma izlaiž sievas sadūrēju; viņa bažījas par sevi un bērniem

Zemgales rajona tiesa Dobelē šonedēļ atbrīvoja no apcietinājuma vīrieti, kurš 11. aprīlī smagi sadūra savu sievu pēc viņas paziņojuma par vēlmi šķirties. Sieviete tikai pirms pusotras nedēļas iznākusi no slimnīcas, taču viņas veselības stāvoklis ir smags – viņa būtībā kļuvusi par invalīdi, rasta portāls "lsm.lv".

Sieviete ir šokā par tiesas lēmumu un baidās par savu un trīs nepilngadīgo bērnu dzīvību, jo uzskata, ka aizliegums tuvoties un sazināties varmāku neapturēs, piektdien ziņo "lsm.lv".

Policijas Zemgales reģiona pārvaldes Rietumzemgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas galvenā inspektore Evija Kārkliņa informējusi, ka turpmāk, "ja būs kaut mazākie signāli, ka viņš, teiksim, neievēros tiesas nolēmumu, vai mēģinās pārkāpt drošības līdzekli, sazinoties ar viņu vai izmantojot citu personu starpniecību, noteikti šai sievietei būs jāreaģē, noteikti jāziņo procesa virzītājam vai zvanot 110. Attiecīgi būs policijas iestādei jāreaģē."

Portāls "lsm.lv" vēsta, ka sievieti sauc Raina Vīksne. Viņas vīrs ir Jānis Vīksne. Uzbrukums noticis naktī uz 11. aprīli. Pēc Rainas stāstītā, viņa jau iepriekš vīram pateikusi, ka taisās šķirties pēc 17 gadiem laulībā – vīrs bieži lietojis alkoholu, bijis agresīvs pats pret sevi, sitis pa sienām, bet līdz liktenīgajai naktij sievu un bērnus neaizskāris.

Bet tajā dienā viņš cauru dienu esot bijis ārpus mājas, dzēris un sūtījis viņai īsziņas, ka gribot izrunāties, bet naktī, kad viņa jau gulējusi, pārnācis mājās, atkal uzstājīgi gribējis izrunāties un, kad viņa apstiprinājusi, ka tiešām vēlas attiecības pārtraukt, uzbrucis ar nazi.

"Viņš turpināja tajā kreisajā sānā durt. Es nezinu, viņam varbūt bija mērķis man nieres pārdurt vai kā, kāpēc viņam gribējās to kreiso sānu. Viņš man kādas četras reizes iedūra tajā kreisajā sānā. Es, saprazdama, kas notiek, domāju – ak, Dievs, bērni, viss, viņi tur guļ blakus savās istabās. Vai tiešām viņiem būs jāatrod mani tādu?! Es sapratu – man kaut kas jādara. Es mēģināju ar roku raut – visi pirksti man ir sagriezti. To nazi neizdevās [atņemt]. Tad es sapratu – stumšu viņu ar kāju ārā no gultas. Stūmu ar kāju ārā, tad viņš sagrieza man kāju," nu jau gandrīz divus mēnešus vecos notikumus atcerējusies Raina Vīksne, ziņo "lsm.lv".

Pēc tam uzbrucējs atradis nazi un vēl vairākas reizes sievai iedūris, bet notiekošo jau bija sadzirdējuši bērni – deviņus, gandrīz 12 un 14 gadus veci, un bija izsaukuši palīdzību.

Vīrietis aizturēts, bet Raina aizvesta uz slimnīcu, kur ārsti cīnījušies par viņas dzīvību.

Uzbrukums atstājis ļoti smagas sekas – viņai izņemta liesa, ir grūti paiet, un arī sagraizītās rokas īsti nefunkcionē, taču invaliditāte oficiāli neesot noteikta.

Tikai pirms neilga laika Raina atlabusi tiktāl, ka varējuši atgriezties mājās, tāpēc ziņa, ka tiesa nolēmusi vīru izlaist no apcietinājuma, viņai bijusi, maigi izsakoties, kā auksta duša, vēsta "lsm.lv".

"Vakar uzzināju prieka vēsti, ka ir cilvēki, kas uzskata, ka šāds varmāka ar vienu vienīgu solījumu var apsolīt un viņu var palaist līdz tiesai, kura nezinu, kad notiks. Viņam vēl pat nav uztaisīta ekspertīze. Viņu mierīgi izlaiž pret goda vārdu, ka viņš netuvosies. Paldies vispār viņa radiem, kas man paziņoja, ka viņš ir izlaists," pastāstījusi Raina.

Kaut gan 11. maijā viņam noteikts aizliegums tuvoties sievai un bērniem un viņu dzīvesvietai, Raina uzskata, ka tas viņu neatturēšot.

Zemgales rajona tiesas Dobelē tiesnese Iluta Kovaļova rakstiskajā komentārā Latvijas Radio skaidrojusi, ka, izskatot apcietinājuma turpmāko piemērošanu slepkavības mēģinājumā aizdomās turētajam Jānim Vīksnem, "netika konstatēts ne bēgšanas risks, ne risks, ka persona centīsies traucēt izmeklēšanu, ne nepieciešamība novērst līdzīgu noziedzīgu nodarījumu, ne arī tas, ka persona būtu ar noziedzīgu novirzi."

Līdz ar to tiesneses ieskatā tāds drošības līdzeklis, kas saistīts ar brīvības atņemšanu, vairs neesot nepieciešams, un to var aizstāt ar citu.

Policijā savukārt informēja, ka izmeklētājs lūdzis tiesu apcietinājumu neatcelt, pamatojot, ka tas atbilst sabiedrības interesēm. Tiesa tomēr izlēmusi citādi.

"Lsm.lv" raksta, ka policija gan plānojot varmākam noteikt policijas uzraudzību. Tas nozīmē, ka viņam regulāri jāreģistrējas policijā savā dzīvesvietā – viņš norādījis, ka dzīvo Ogres novadā un strādā Madonas novadā. Un viņam ir arī visi jau iepriekš tiesas noteiktie pienākumi – aizliegts atgriezties un uzturēties mājās, kur dzīvo Raina ar bērniem, pienākt mājām tuvāk par 200 metriem, aizliegts satikties un jebkurā veidā sazināties ar Rainu un bērniem un noteikts arī pienākums gada laikā apgūt sociālās rehabilitācijas kursu vardarbīgas uzvedības mazināšanai.

"lsm.lv" ziņo, ka Kārkliņa arī LTV pieļāva, ka risks Rainas dzīvībai var pastāvēt, bet jūlijā tiks veikta tiesu medicīniskā ekspertīze viņas vīram, kurā vērtēs, vai viņš ir bīstams, vai nav bīstams sabiedrībai. Kad tiesa izskatīs viņa lietu par sievas saduršanu, vēl nav zināms, jo izmeklēšana nav pabeigta. Tikai jūlija vidū vīram paredzēta tiesu medicīnas psihiatriskā ekspertīze, jo, kā teica policijā, uz ekspertiem esot rindas. Tātad varmāka (aizdomās par slepkavības mēģinājumu turēts cilvēks) uz nenoteiktu laiku ir brīvībā, bet viņa upuri var tikai cerēt, ka viņš ievēros visus pienākumus un ierobežojumus.