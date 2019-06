Trešdaļa deputātu pieprasa Bičkovičam izvērtēt Kalnmeiera darbības likumību

34 Saeimas deputāti no visām koalīcijas partijām ir parakstījuši lēmumprojektu par ierosinājumu Augstākās tiesas (AT) priekšsēdētājam Ivaram Bičkovičam pilnvarot AT tiesnesi pārbaudīt ģenerālprokurora Ērika Kalnmeiera darbības atbilstību likuma prasībām, portālam "Delfi" pastāstīja Saeimas deputāte Juta Strīķe (JKP)

Viņa norādīja, ka lēmumprojekts jau tuvākajā laikā tiks iesniegts Saeimas prezidijam, lai tas tiktu iekļauts nākamās Saeimas sēdes darba kārtībā.

Jau ziņots, ka Tieslietu ministrija (TM) bija sagatavojusi un valdībā iesniegusi informatīvu ziņojumu, kurā pauda nepieciešamību pēc steidzama un objektīva novērtējuma tam, vai savam amatam atbilst ģenerālprokurors Kalnmeiers. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP) iepriekš skaidroja, ka viņš ģenerālprokurora darbībā saskatījis pazīmes, ka Kalnmeiers neatbilst Prokuratūras likuma prasībām, kas noteic nepieciešamību pēc nevainojamas reputācijas, lai varētu ieņemt augsto amatu.

Savu un ministrijas nostāju par Kalnmeiera neatbilstību amatam Bordāns pamatoja ar vairākiem starptautiskiem ziņojumiem, tostarp OECD un "Moneyval", kā arī ar četriem Valsts kontroles revīziju ziņojumiem.

Savukārt LTV radījums "De Facto" ziņoja, ka liela daļa no šajā informatīvajā ziņojumā minētajiem pārmetumiem ģenerālprokuroram ir saistīti ar Saeimas deputātu un TM parlamentāro sekretāru Juri Jurašu (JKP) un viņam celto apsūdzību.

Prokuratūras likums nosaka, ka Saeima ģenerālprokuroru no amata var atlaist, ja AT priekšsēdētāja īpaši pilnvarots AT tiesnesis, veicot pārbaudi, konstatējis kādu no likumā minētajiem atlaišanas pamatiem un par to atzinumu devis AT Plēnums.

Pārbaudi ierosina AT priekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas vai pēc vienas trešdaļas Saeimas deputātu pieprasījuma.

Jau uzreiz pēc Bordāna paziņojuma par nepieciešamību vērtēt Kalnmeiera darbu AT priekšsēdētājs Bičkovičs norādīja, ka neuzskata, ka patlaban pastāvētu Prokuratūras likumā paredzētie apstākļi, lai sāktu izvērtēt ģenerālprokurora atbilstību amatam.

"Lai varētu atbildēt, jāredz pārmetumi, kas man tiek izvirzīti. Es neesmu ar tiem iepazīstināts. Es nedomāju, ka es strādāju ideāli un man nav nekādu trūkumu, bet jāredz tomēr ir konkrēti. To, ka var vērtēt cilvēka darbu, tas viennozīmīgi, jā. Katram var atrast trūkumus, un es nenoliedzu, ka tādi ir arī manā darbā," vaicāts, vai ir pamats šādam viņa darba izvērtējumam, toreiz atbildēja ģenerālprokurors.