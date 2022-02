Urbanovičs: Minskas vienošanās pārkāpšanu nevaru vērtēt citādi kā ar nosodījumu

Līdz ar Krievijas lēmumu atzīt pašpasludinātās Doņeckas un Luganskas republikas par neatkarīgām valstīm ir pārkāptas Minskas vienošanās un trauslais miers šajā reģionā. Es nevaru vērtēt to citādi kā tikai ar nosodījumu, jo līgumi ir jāpilda, pat ja tie ir vāji, uzskata "Saskaņas" Saeimas frakcijas vadītājs Jānis Urbanovičs.

Urbanovičs izplatījis paziņojumu medijiem "Saskaņas" frakcijas un valdes vārdā.

Paziņojumā pausts, ka jebkurš miers un katrs līgums, kas to nodrošina, ir labāks par militāru konfliktu, īpaši, ja tas var izvērsties plaša mēroga karā ar daudziem upuriem.

"Tāpēc uztrauc paziņojumi no sērijas "mēs ne no viena nebaidāmies un esam gatavi uz visu". No kara ir jābaidās! Jo ātrāk Minskas līguma vietā ir jāpanāk citas vienošanās. Pat ja nepilnīgas, tās, vienalga, būs labākas par jebkādu asinsizliešanu. Un to īpaši būtu jācenšas panākt tiem, kuri šim karam gatavi ziedot tikai naudu un dzelžus, ne savus dēlus," pausts Urbanoviča paziņojumā.

"Saskaņas" līderis aicina neļaut, "lai karš ienāk mūsu mājās".

"Es nerunāju par tankiem un robežām. Es aicinu nespiest uz jūtīgiem punktiem mūsu sabiedrībā. Mēs daudzi, bet jo īpaši mūsu līdzpilsoņi, kuru dzimtā valoda ir krievu vai ukraiņu, esam dažādos veidos saistīti ar šīm valstīm. Varam tikai iedomāties, kā viss notiekošais sāp tiem, kuriem vienā no pusēm ir tuvinieki un draugi. Mūsu jau tā sašķeltajai sabiedrībai nevajag vēl jaunas, "ģeopolitiskas" līnijas," teikts Urbanoviča paziņojumā.

Kā ziņots, Krievijas prezidents Vladimirs Putins pirmdien atzina tā dēvēto Doņeckas un Luganskas "tautas republiku" neatkarību, bet otrdien Federācijas padome, pamatojoties uz viņa lūgumu, pilnvaroja Putinu oficiālai karaspēka ievešanai jau astoņus gadus faktiski okupētajās teritorijās Ukrainas austrumos.

Pēc Putina paziņojuma, Lielbritānija piemēroja sankcijas piecām Krievijas bankām un trim oligarhiem, iesaldējot to Apvienotajā Karalistē esošos aktīvus un aizliedzot ceļot uz Lielbritāniju, paziņoja premjers Boriss Džonsons.

ASV prezidents Džo Baidens otrdien paziņoja, ka Krievijas valdība tiks nošķirta no Rietumu finansēm. "Tā vairs nevarēs piesaistīt naudu no Rietumiem," sacīja ASV prezidents.

Tāpat viņš sacīja, ka ASV ieviesīs bloķēšanas sankcijas pret divām lielām Krievijas finanšu iestādēm: "VEB.RF" un "militāro banku". Baidens uzsvēra, ka ASV arī noteiks sankcijas pret Krievijas eliti un viņu ģimenes locekļiem, kā arī ASV atbalsta Vācijas soli un sadarbosies ar Vāciju, lai nodrošinātu, ka "Nord Stream 2" nevirzīs uz priekšu.

Savukārt Kanādas premjerministrs Džastins Trudo paziņoja, ka Kanādas valdība aizliegs kanādiešiem slēgt darījumus ar tā dēvētajām Doņeckas un Luhanskas "tautas republikām". Sankcijas tiks vērstas pret Krievijas valsts parādu un Krievijas parlamenta locekļiem, kas balsoja par Doņeckas un Luhanskas neatkarības atzīšanu.

Kanāda arī piemēros sankcijas divām Krievijas bankām un aizliegs jebkādus darījumus ar tām, paziņoja Trudo.