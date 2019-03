Ušakovs: Pūces pieprasījums sniegt paskaidrojumus bija juridiski vājš un politizēts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jura Pūces (AP) sagatavotais pieprasījums sniegt paskaidrojumus par SIA "Rīgas satiksme" un domes darbu bija juridiski vājš un politizēts, piektdien žurnālistiem sacīja Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs (S).

Mērs norādīja, ka nebija gaidījis, ka Pūces vēstule būšot tik vāja, un ka uz tās pamata notiks mēģinājumi tālāk lemt par viņa atstādināšanu. Ušakovs arī sacīja, ka ministrs vairākkārt publiski paudis viedokli, ka vērtēts tiekot pašreizējā sasaukuma darbs, taču pieprasījumā esot virkne jautājuma arī par iepriekšējo sasaukumu darbu. "Es nekādā veidā netaisos atteikties no atbildības par izdarīto no 2009.gada, bet, ja mēs runājam par to, ka ministrs ir tiesīgs lemt par rīcību tikai šī sasaukuma laikā, tad kādēļ tiek prasīts par 2013.gada un 2016.gada notikumiem," ironizēja mērs.

Viņš arī sacīja, ka Pūces jautājumi acīmredzami norādot, ka viņš ir mēģinājis atrast formālus pārkāpumus procedūrā, lai kaut kādā veidā izdotos pamatot domes vadītāja atlaišanu. "Tajā pat laikā viņš padomē par Administratīvi teritoriālās reformas veikšanu iekļauj tādus pašvaldības mērus, kas tiek tiesāti par krimināla rakstura noziegumiem," kritizēja Ušakovs.

Izvērtējot vēstules tekstu, Rīgas domes vadītājs teica, ka Pūcem "ar lielu nopietnību" vajadzētu pārvērtēt savu turpmāko rīcību, ja gadījumā ministrs plānojot viņu atlaist. "Ņemot vērā viņa vēstuli, šis spriedums noteikti tiks pārsūdzēts, un nav ne mazāko šaubu, kāds varētu būt tiesas lēmums," teica politiķis.

Pievēršoties konkrētiem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārmetumiem, Ušakovs teica, ka ministrija jaucot tādus jēdzienus kā "pašu kapitāls" un "pamatkapitāls". "Nevienā brīdī pašvaldība nav plānojusi ieguldīt līdzekļus, palielinot "Rīgas satiksmes" pamatkapitālu. Mēs kompensējām izmaksas, kas saistītas ar sociālo funkciju, un to iegulda pašu kapitālā. Šis ir klajš piemērs, ka, cenšoties atrast formālus procedūras pārkāpumus, tālāk tiek runāts par politiskiem lēmumiem," teica Ušakovs.

"Ja runājam par nakts sēdēm, tad pats Pūce, būdams deputāts, norāva sēdē kvorumu, liekot vēlāk strādāt pa naktīm. Runājot par Daudzbērnu ģimeņu reģistru, jāvērtē vai vispār pastāv daudzbērnu ģimene, kur vecāki deklarēti vienā adresē, bet bērni citā. Kā tādā gadījumā šī ģimene dzīvo," taujāja mērs.

Kopumā Ušakovs teica, ka izteiktie pārmetumi vienkārši izskatoties kā mēģinājums "sakrāt cienījamu pārkāpumu skaitu", lai Pūce jelkādā veidā varētu pamatot savus politiskos lēmumus.

Skaidrojumi ministram nosūtīti ceturtdien pa pastu.

Kā ziņots, VARAM konstatējusi virkni iespējamu likumu pārkāpumu "Rīgas satiksmes" uzraudzībā un Rīgas domes darbā, par kuriem Ušakovam bija jāsniedz paskaidrojumi.

Paskaidrojumu sniegšanai Ušakovam tika dota nedēļa laika un pēdējais termiņš bija 28.marts.

Ministrijā skaidro, ka tās pārstāvji ir iepazinušies ar Rīgas domes, tās Finanšu un administrācijas lietu komitejas un Satiksmes un transporta lietu komitejas sēžu protokoliem, sākot ar 2017.gada pavasara beigām, kā arī SIA "Rīgas satiksme" kapitāla daļu turētāja pieņemtajiem lēmumiem un domes pieņemtajiem lēmumiem par "Rīgas satiksmi", sākot ar 2017.gada pavasara beigām.

Izvērtējot atbildes, dokumentus, iesniegumus un sūdzības, ko ministrija ir saņēmusi saistībā ar domes priekšsēdētāja rīcību domes darbības laikā pēc 2017.gada pavasara beigās notikušajām pašvaldību vēlēšanām, ministrija, veicot juridisko pārbaudi, ir fiksējusi iespējamus pārkāpumus.