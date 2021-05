Uzvaras parka apkārtnē nedēļas nogalē būs izmaiņas satiksmes organizācijā

No 8. līdz 10. maijam Uzvaras parka apkārtnē saistībā ar 9. maijā plānoto ziedu nolikšanu pie pieminekļa tiks ieviestas satiksmes organizācijas izmaiņas, portālu "Delfi" informēja Rīgas domes Satiksmes departamentā.

Laika periodā no 8. maija pulksten 8 līdz 9. maija pulksten 23:59 tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana, izņemot operatīvos un diplomātiskos transportlīdzekļus, trīs Uzvaras parka apkārtnes posmos.

Tā tiks aizliegta Bāriņu ielas abās pusēs, posmā no Uzvaras bulvāra līdz Eduarda Smiļģa ielai; Uzvaras bulvāra abās pusēs, posmā no Bāriņu ielas līdz Ojāra Vācieša ielai un Ojāra Vācieša iela abās pusēs, posmā no Uzvaras bulvāra līdz Hermaņa ielai.

Laika periodā no 9. maija pulksten 8 līdz pulksten 23:59 transportlīdzekļu satiksme, izņemot sabiedrisko transportu, operatīvos un diplomātiskos transportlīdzekļus, tiks slēgta sekojošos posmos: Uzvaras bulvārī, posmā no Ojāra Vācieša ielas līdz Bāriņu ielai; Ojāra Vācieša ielā, posmā no Hermaņa ielas līdz Uzvaras bulvārim un Ojāra Vācieša ielā, posmā no Uzvaras bulvāris līdz Uzvaras bulvārim.

Laika periodā no 9. maija pulksten 9 līdz pulksten 24 tiks slēgta autobusa un tramvaja pieturvieta "Slokas iela"– abos Uzvaras bulvāra virzienos, kā arī pieturvietas "Slokas iela" un "Uzvaras bulvāris" – Slokas ielā.

Nepieciešamības gadījumā Valsts policija nodrošinās transportlīdzekļu satiksmes regulēšanu, ierobežojumu vai slēgšanu.

Departaments aicina transportlīdzekļu vadītājus būt vērīgiem, savlaicīgi izvēlēties maršrutu un sekot līdzi satiksmes organizācijas izmaiņām.

Jau vēstīts, ka 9. maijā būs atļauta individuāla ziedu nolikšana pie Uzvaras pieminekļa, bet, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju un tās pasliktināšanās riskus valstī, uzturēties pie pieminekļa nedrīkstēs, un uzreiz pēc ziedu nolikšanas būs jādodas prom, iepriekš norādīja Valsts policija.

Policija uzraudzīs iedzīvotāju kustību pie pieminekļa, kā arī, lai novērstu drūzmēšanās riskus, pieminekļa apkārtnes norobežošanai tiks izmantotas barjeras, kuru uzstādīšanas mērķis ir efektīvāka cilvēku plūsmas kontrole.

Šobrīd VP sadarbībā ar Rīgas pašvaldības policiju un citiem dienestiem strādā pie speciāla sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanas plāna, lai efektīvi īstenotu valstī noteikto ierobežojumu ievērošanu.

Ņemot vērā epidemioloģiskās drošības riskus, svētdien gan Rīgā pieminekļa apkārtnē, gan arī citviet Latvijā būs pietiekami policijas resursi, kas uzraudzīs sabiedriskās kārtības nodrošināšanu, kā arī epidemioloģisko drošības prasību ievērošanu, īpaši uzraugot, lai iedzīvotāji nepulcējas.

Ja tomēr tiks konstatēti epidemioloģisko noteikumu vai sabiedriskās kārtības pārkāpumi un iedzīvotāji neņems vērā likumsargu rekomendācijas, tiks uzsāktas administratīvo pārkāpumu lietvedības un piemēroti sodi, kas fiziskām personām var būt no 10 līdz 2000 eiro, bet juridiskām personām no 140 līdz 5000 eiro.

Tāpat policija atgādina, ka totalitāro režīmu simbolu izmantošana publiskā vietā ir sodāma. Par bijušās PSRS, bijušo PSRS republiku un nacistiskās Vācijas karogu, bruņoto spēku un likumības un kārtības uzturēšanas orgānu (represīvo iestāžu) izmantoto piederību identificējošo apģērbu (formas tērpu), kā arī šā apģērba elementu, kuru kopums (apģērba gabali, aksesuāri, atpazīšanas zīmes, kokardes, uzpleči, aprīkojums) pēc to vizuālā izskata nepārprotami ļauj identificēt minētos bruņotos spēkus vai represīvās iestādes, ģerboņu un himnas, nacistiskās svastikas, SS zīmju un padomju simbolu — sirpja un āmura līdz ar piecstaru zvaigzni — izmantošanu publiskā vietā, izņemot gadījumus, kad to izmantošanas mērķis nav saistīts ar totalitāro režīmu slavināšanu vai izdarīto noziedzīgo nodarījumu attaisnošanu vai tos izmanto izglītojošiem, zinātniskiem vai mākslinieciskiem mērķiem, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 350 eiro, bet juridiskajai personai — līdz 2900 eiro.