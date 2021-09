Vakcinēt pret gripu un celt atalgojumu darbiniekiem – LM plāns sociālās aprūpes centriem

Otrdien, 7. septembrī, valdībā tika skatīts Labklājības ministrijas (LM), sadarbojoties ar Veselības ministriju (VM), izstrādātais informatīvais ziņojums par aktualizēto rīcības plānu Covid-19 izplatības ierobežošanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās (SAC).

Kā norādīts valdības sēdei iesniegtajos dokumentos, aktualizētajā rīcības plānā ietvertie pasākumi ir vērsti ne vairs uz masveida inficēšanās ar Covid-19 gadījumu novēršanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, bet galvenokārt uz vakcinācijas aptveres paaugstināšanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās gan darbinieku, gan arī klientu vidū, jo, palielinot vakcinācijas aptveri ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās, nozīmi zaudēs rutīnas testēšana kā prevencijas pasākums.

Kā norāda LM, situācija ar Covid-19 ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās, tāpat kā kopējā situācija pārējā sabiedrībā, 2021. gada vasarā ir strauji uzlabojusies, jo ilgstošas sociālās aprūpes institūciju klienti un darbinieki ir bijuši otrā prioritārā vakcinācijas grupa, kura kopš 2021. gada februāra tiek vakcinēta.

Vakcinācijas aptvere

Saskaņā ar valsts informācijas sistēmas "Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs" datiem ilgstošu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā sniedz 208 iestādes, no kurām 25 valsts ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas, 183 pašvaldību un privātās ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas. Kopējais klientu skaits ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās pēc LM rīcībā esošās informācijas ir 13 221 persona.

Saskaņā ar VSAC sniegto informāciju uz šā gada 1. augustu, no 2761 VSAC darbiniekiem vakcinēti ir 1594 (58%). Pārējās ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās uz 1. augustu no 5398 darbiniekiem vismaz pirmo vakcīnas devu ir saņēmuši 3378 jeb 62,6% darbinieku. Līdz ar to kopumā visās ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās valstī vakcinējušies ir 61% darbinieku.

Kopā ilgstošas sociālās aprūpes institūciju klientu vidū vakcinācijas aptvere ir sasniegusi 74% — ar vismaz pirmo vakcīnas devu ir vakcinēti 7115 no 9686 ilgstošas sociālās aprūpes institūciju klientiem, liecina informatīvais ziņojums.

Plānotie pasākumi

Kā norāda LM, ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās ieteicams turpināt informēt darbiniekus, klientus un klientu ģimenes locekļus par vakcinācijas priekšrocībām, lai sasniegtu pietiekami augstu vakcinācijas aptveres līmeni. Līdz pietiekamai vakcinācijas aptveres sasniegšanai turpināt jau noteikto piesardzības un drošības pasākumu nodrošināšanu, t.sk. testēšanu pēc Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) noteiktā algoritma.

Tāpat paredzēts nodrošināt rīcības plānā noteikto pasākumu ieviešanu, tai skaitā komunikāciju ar klientiem, klientu tuviniekiem, kā arī konsultatīvā un informatīvā atbalsta sniegšanu darbiniekiem.

LM plānā paredzēts nodrošināt ilgstošas sociālās aprūpes institūciju telpu gatavību drošai turpmākai darbībai epidēmijas apstākļos: klientu plūsmu nodalīšana, iespējas klientus apciemot epidēmiski drošos apstākļos, izolācijas telpu nodrošināšana, higiēnas prasību ievērošana (t.sk. dezinfekcija), vēdināšana.

Atbilstoši nepieciešamībai veikt ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas darbinieku eksprestestēšanu atbilstoši institūcijas apstiprinātajai kārtībai, tajā skaitā vakcinēto darbinieku ar infekcijas simptomiem testēšanu, norādīts ziņojumā.

Saistībā ar vakcinācijas pret Covid-19 aptveres palielināšanu, LM plāno īstenot ilgstošas sociālās aprūpes institūciju klientu un darbinieku vakcinācijas motivācijas pasākumus, tai skaitā noskaidrojot iemeslus vakcinācijas neveikšanai. Tāpat plānots nodrošināt ilgstošas sociālās aprūpes institūciju klientu vakcināciju pret gripu.

Atbalsta pasākumos vēl plānots kompensēt izdevumus par individuālās aizsardzības un dezinfekcijas līdzekļu iegādi 50% vai 100% apmērā.

Tāpat plānots nodrošināt ilgstošas sociālās aprūpes institūciju telpu gatavību drošai turpmākai darbībai epidēmijas apstākļos, piemēram, mērīt CO 2 līmeni telpās.

Piemaksas darbiniekiem un atalgojuma celšana

LM plāns paredz kompensēt izdevumus ilgstošas sociālās aprūpes institūcijām, lai nodrošinātu piemaksu līdz 50% apmērā no mēnešalgas paaugstināta riska apstākļos aprūpē iesaistītajam personālam, ja ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā klientiem ir konstatēta Covid-19 infekcija: 50% apmērā no pašvaldību faktiskajiem atlīdzības izdevumiem, kas radušies piemaksu noteikšanu rezultātā institūcijās, kurā sociālos pakalpojumus sniedz pašvaldības dibināts sociālo pakalpojumu sniedzējs vai tāds, kuram noslēgts līgums ar pašvaldību par minēto pakalpojumu sniegšanu.

Kā arī iecerēts kompensēt izdevumus 100% apmērā no faktiskajiem atlīdzības izdevumiem, kas radušies piemaksu noteikšanas rezultātā valsts dibinātam sociālo pakalpojumu sniedzējam vai tādam pakalpojumu sniedzējam, kuram ir noslēgts līgums ar LM par sociālo pakalpojumu sniegšanu.

LM to pamato ar to, ka plānotā vakcinācijas aptvere ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās joprojām nav sasniegta un ir nepieciešams atjaunot piemaksas šo institūciju personālam, ja viņi strādā paaugstināta riska apstākļos, aprūpējot ar Covid-19 inficētus klientu un šo klientu kontaktpersonas. Minētajam mērķim 2021. gadā tiks izlietoti 407 101 eiro apmērā. LM plāno piešķirt piemaksas arī par laika periodu no 2021. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. decembrim, liecina informatīvais ziņojums.

LM ir sagatavojusi priekšlikumus SAC darbinieku sastāvā un atlīdzībā, iesniedzot prioritārā pasākuma pieteikumu vidējam termiņam "Atalgojuma paaugstināšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās".

Plānotās izmaiņas SAC personāla sastāvā un atalgojumā no 2022. gada 1. janvāra: aprūpētāja, kurš atbilst 3. kategorijai, mēnešalga nodrošināta 608 eiro; ieviests jauns amats "vecākais aprūpētājs", kuram piemērojama 4. mēnešalgu grupa, 3. kategorijai maksimālā mēnešalga 705 eiro. Piemaksas par darbu, kas saistīts ar īpašu risku, aprūpētājiem un vecākajiem aprūpētājiem nodrošinātas 25% apmērā, liecina LM plāns.

Izmaiņas atalgojumā paredz, ka aprūpētājam neatkarīgi no SAC, kurā tas ir nodarbināts, atalgojums par pilnu slodzi tiek nodrošināts 608 eiro un 25% piemaksa par darbu, kas saistīts ar īpašu risku. Faktiski tas nozīmē, ka lielāko atalgojuma pieaugumu saņems SAC, kas ir pašvaldības dibināts, vai tam ir noslēgts līgums ar pašvaldību par pakalpojuma sniegšanu, jo šajos SAC ir novērojams, ka aprūpētājs saņem valstī noteikto minimālo mēnešalgu, t.i. 500 eiro mēnesī un vidēji ne vairāk kā 5% piemaksu par darbu, kas saistīta ar īpašu risku, norāda LM.

Papildus nepieciešamais finansējums ir 2022. gadā 9,9 miljoni eiro, 2023. gadā – 10,5 miljoni eiro, bet 2024. gadā un turpmāk ik gadu – 12,0 miljoni eiro, liecina LM informatīvais ziņojums.

Tāpat LM plāno digitalizēt ilgstošas sociālās aprūpes institūciju klientu aprūpes procesu.