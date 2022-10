Vēl nav vienprātības par jaunas ministrijas izveidi, saka Pīlēns

"Jaunās vienotības" '(JV) un "Apvienotā saraksta" (AS) tikšanās laikā vienošanās panākta ap 95% jautājumu, bet nav vienošanās par JV priekšlikumu izveidot Enerģētikas, vides un klimata ministriju, piektdien pēc JV un AS tikšanās par topošās koalīcijas sadarbības memoranda veidošanu sacīja AS politiķis Uldis Pīlēns.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Līdz ar to sarunas šajā jautājumā AS un JV vēl plānots turpināt, norādīja politiķis.

AS politiķis Edvards Smiltēns vēl pozitīvāk novērtēja vienošanās apjomu, norādot, ka vienošanās starp AS un JV ir panākta 99% jautājumos.

Kā ziņots, JV, AS un Nacionālās apvienības politiķi šonedēļ turpināja darbu pie potenciālās trīs partiju koalīcijas sadarbības memoranda gala redakcijas sagatavošanas.