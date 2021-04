Vēl nav zināmi deputāti, kuri ieņems Dundagas novada domes opozīcijas vietas

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs (AP) saistībā ar medijos izskanējušo Dundagas novada domes vairāku opozīcijas deputātu paziņojumu par mandātu nolikšanu ir sazinājies ar Centrālo vēlēšanu komisiju (CVK), lai apspriestu iespējamo tālāko rīcību pilnvērtīgai pašvaldības darbības nodrošināšanai, portālu "Delfi" informēja ministrijā.

Kā norādīja CVK, pašvaldības deputāti mandātu var nolikt, iesniedzot oficiālu iesniegumu pašvaldības vadībai, kura pēc tam aicina pašvaldības vēlēšanu komisiju noteikt nākamos deputātu kandidātus, kuri uzaicināmi pildīt deputāta pienākumus.

Pēc CVK rīcībā esošās informācijas Dundagas novada vēlēšanu komisijā šāds iesniegums pagaidām nav saņemts.

Savukārt situācijā, ja kādam sarakstam pietrūkst deputātu kandidātu, tad atbilstoši Pašvaldības domes vēlēšanu likumā noteiktajam CVK nosaka, no kura kandidātu saraksta ņemams nākamais deputāts.

Tiklīdz tiks saņemts oficiāls iesniegums no Dundagas novada vēlēšanu komisijas, ka kādā no sarakstiem pietrūkst nākamo kandidātu, CVK ir gatava bez kavēšanās nosaukt to, no kura kandidātu saraksta uzaicināmi nākamie deputāti, apliecināja komisija.

Jau vēstīts, ka trešdien ministrs Plešs ir sasaucis Dundagas novada domes ārkārtas sēdi, kur darba kārtībā noteikts jautājums par pašvaldības vadītāja ievēlēšanu.

Ministrija uzsver Dundagas novada domes deputātu atbildību godprātīgi strādāt pašvaldības iedzīvotāju interesēs un nekavēt domes darbu, kas nozīmē arī spēju rast kompromisu, izvēloties kandidatūru pašvaldības vadītāja amatam.

Dundagas novada dome jau kopš gada sākuma strādā bez domes priekšsēdētāja. Dundagas novada domes priekšsēdētāja Alda Felta un viņa vietnieka Jāņa Mauriņa pilnvaras beidzās līdz ar Dundagas novada 2021. gada 28. janvāra domes sēdi.

Līdz ar to jaunais domes priekšsēdētājs un vietnieks bija jāievelē līdz šī gada 28. martam. Tas joprojām nav izdarīts, lai arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija vairākkārt norādījusi uz Dundagas novada deputātu likumā noteikto pienākumu atbilstošos termiņos ievēlēt pašvaldības vadību.

Otrdien Dundagas novada domes opozīcijas deputāti atklātā vēstulē paziņojuši, ka noliek mandātus. Mandātus nolēmuši nolikt "Strādāsim kopā!" deputāti Andra Grīvāne, Una Sila un Guntis Pirvits, kā arī apvienības "Mūsu novadam" deputāte Gunta Abaja. Kā skaidroja Grīvāne, no abiem sarakstiem arī tālāk sekojošie kandidāti esot parakstījušies, ka nepieņemšot iespēju kļūt par deputātiem.