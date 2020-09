'Vēsturiski lielākais pieaugums' – kas nākamā gada budžetā iecerēts labklājības jomā

Labklājības jomā nākamā gada budžetā sabiedrības ieguvumi pārsniegs 80 miljonus eiro, tā par otrdien, 22. septembrī, valdībā atbalstītajā informatīvajā ziņojumā "Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2021. gadam un ietvaram 2021.–2023. gadam" ietvertajām Labklājības ministrijas iniciatīvām par minimālo ienākumu sliekšņu celšanu saka ministre Ramona Petraviča (KPV LV).

No 2020. gada 1. janvāra tiks paaugstināts minimālā vecuma un invaliditātes pensijas apmērs, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs senioriem un cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī pieaugs atbalsts bērniem apgādnieka nāves gadījumā. Izmaiņas izmaksās kopumā 70,7 miljonus eiro.

"Valdībā panāktā vienošanās par līdzekļu novirzīšanu labklājības nozares prioritātēm dod cerību, ka kaut nedaudz izdosies mazināt sociālo netaisnību un realizēt jau pagājušajā gadā sākto ienākumu līmeņa celšanu cilvēkiem, kuri dzīvo uz nabadzības robežas. Tas būs vēsturiski vislielākais minimālo pensiju, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un GMI pieaugums," uzsver Petraviča.

Plānots, ka minimālā vecuma pensijas aprēķina bāzi no nākamā gada cels uz 136 eiro pašreizējo 80 eiro vietā (personām ar invaliditāti 163 eiro līdzšinējo 122,69 eiro vietā), kas garantēs, ka minimālā pensija Latvijā būs ne mazāka kā 149,6 eiro. Turklāt pensiju aprēķinā tiks novērtēts katrs darba stāža gads.

Invaliditātes pensija personām ar invaliditātes 1. grupu kopš bērnības palielināsies no 196,3 uz 260,8 eiro, 2. grupai no 171,77 uz 228,2 eiro, 3. grupai no 122,69 uz 163 eiro. Pārējām personām ar invaliditāti – 1. grupai no 128 uz 217,6 eiro, 2. grupai no 112 uz 190,4 eiro, bet 3. grupai no 80 uz 136 eiro mēnesī.

Savukārt valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta pieaugums atsevišķām grupām pārsniegs trešdaļu no līdzšinējā apmēra. Šis pabalsts vecuma gadījumā pieaugs no 64 līdz 109 eiro. Personām ar invaliditāti – 1. grupai no 104 līdz 152,60 eiro strādājošiem un līdz 198,38 eiro nestrādājošiem, 2. grupai no 96 līdz 130,80 eiro strādājošiem un līdz 156,96 eiro nestrādājošiem, 3. grupai no 80 līdz 109 eiro mēnesī.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts personām ar invaliditāti kopš bērnības pieaugs – 1. grupai no 159,50 līdz 190,40 eiro strādājošiem un līdz 247,52 eiro nestrādājošiem; 2. grupai no 147,23 līdz 163,20 eiro strādājošiem un līdz 195,84 eiro nestrādājošiem; 3. grupai no 122,69 līdz 136 eiro.

Tāpat nākamā gada budžetā paredzēts palielināt atbalstu bērniem apgādnieka nāves gadījumā. Bērni līdz sešu gadu vecumam saņems 136 eiro pašreizējo 92,5 eiro vietā (bērni ar invaliditāti kopš bērnības vēl papildus 43,5 vai 29,28 eiro). Savukārt bērni no septiņu gadu vecuma apgādnieka nāves gadījumā saņems 163 eiro pašreizējo 111 eiro vietā.

Plānots, ka no 2021. gada jūlija tiks dubultots pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu (215 eiro mēnesī par bērnu līdz 6 gadiem un 258 eiro mēnesī par bērnu 7-17 gadu vecumā). Šim mērķim valsts tērēs papildus 2,4 miljonus eiro.

No nākamā gada vidus tiks uzlaboti nosacījumi asistentu pakalpojumu saņemšanai, tajā skaitā augs asistentu atalgojums. Šim mērķim valdība vienojusies piešķirt 9,5 miljonus eiro. Vienlaikus tiks vienkāršota arī asistentu atskaitīšanās kārtība, atsakoties no detalizētas pierādījumu vākšanas.

Vēl 0,5 miljoni eiro nākamā gada budžetā paredzēti pabalsta saņēmēju loka paplašināšanai – tostarp ģimenes valsts pabalstu par bērnu ar invaliditāti izmaksās līdz viņa 20 gadu vecumam.