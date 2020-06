Vides sargi atpakaļ uz Lielbritāniju sūtīs 540 tonnas nelikumīgi ievestu atkritumu

Valsts vides dienestam (VVD) sadarbībā ar Polijas kompetentajām iestādēm izdevies apturēt nelikumīgu plastmasas un gumijas atkritumu ievešanu Latvijā, ko veica SIA "Why recycle", portāls "Delfi" uzzināja VVD.

Kopumā no šā gada 25. maija līdz 16. jūnijam no dažādiem uzņēmumiem Lielbritānijā Latvijā ievestas 549,4 tonnas plastmasas un gumijas atkritumu. VVD uzsācis īstenot pasākumus, lai šos atkritumus nogādātu atpakaļ to izcelsmes valstī.

Tā kā uzņēmums saskaņā ar normatīvo regulējumu ir iesniedzis finanšu nodrošinājumu 100 000 eiro apmērā, ja tas labprātīgi nesadarbosies, VVD izmantos iespēju izmaksas segt no šiem līdzekļiem.

VVD, pārbaudot no Polijas kompetentajām iestādēm saņemto informāciju par iespējamu nelikumīgu pārrobežu atkritumu pārvadājumu plūsmu, veica pārbaudi, tostarp uzņēmuma plastmasas atkritumu pārstrādes ražotnē Prohorova ielā 1, Jelgavā.

Secināts, ka uzņēmumam ir spēkā esoša B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja, kas atļauj veikt sadzīves atkritumu pārstrādi un sadzīves atkritumu šķirošanu vai īslaicīgu uzglabāšanu. Tomēr tam nav atļaujas ievestā atkritumu veida apsaimniekošanai.

Pēc "Lursoft" datiem, "Why recycle" reģistrēta 2018. gada augustā. Uzņēmuma 70% īpašnieks ir AS "Inveks", bet 30% pieder Gruzijas pilsonim Borisam Machaidzem. Uzņēmuma valdes priekšsēdētāja ir Gunta Skuja, bet valdē darbojas Inga Millere. Pēc Valsts ieņēmumu dienesta datiem šā gada 7. jūnijā uzņēmumam bija 30 174 eiro nodokļu parāds.

VVD konstatējis, ka no Lielbritānijas saņemtie plastmasas un gumijas atkritumu sūtījumi Latvijā ievesti nelikumīgi, nesaņemot VVD saskaņojumu pirms to ievešanas un tādējādi neievērojot starptautiski noteiktos pārrobežu atkritumu sūtījumu nosacījumus.

Pirmsšķietami secināts, ka kravu pavaddokumentos sniegta sagrozīta un nepatiesa informācija, proti, vāji šķirots sadzīves atkritumu maisījums uzdots par plastmasas atkritumiem, norāda VVD.

Tāpat uzņēmums nav ievērojis izsniegtās piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumus, kā arī neatbilstoši apsaimniekojis atkritumus – uzglabājot sadzīves atkritumus neatļautā vietā un tā radot apdraudējumu videi to piesārņojot un piegružojot.

Līdz VVD tālākiem norādījumiem par šo atkritumu apsaimniekošanu, uzņēmums nedrīkst veikt nekāda veida darbības ar tiem.

VVD atgādina, ka atkritumus Latvijā var ievest tikai uz tādām reģenerācijas iekārtām, kurām ir atbilstoša jauda un kuru īpašnieks ir saņēmis atļauju attiecīgo atkritumu reģenerācijai. Pēc Bāzeles konvencijas neklasificētu atkritumu maisījumu sūtījumus var veikt tikai tos saskaņojot iepriekšējas rakstiskas paziņošanas un piekrišanas procedūrā.