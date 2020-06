VM ir nosūtījusi FM pieprasījumu mediķu piemaksu segšanai ārstniecības iestādēs

Veselības ministrija (VM) ir nosūtījusi pirmo pieprasījumu Finanšu ministrijai (FM), lai ārstniecības iestādēm segtu izdevumus par darbiniekiem, kas strādā ar Covid-19 pacientiem izmaksātām piemaksām, portālam "Delfi" norādīja VM komunikācijas speciāliste Anna Strapcāne.

Piemaksu par darbu saistībā ar Covid-19 pacientiem izmaksāšanu mediķiem ir atbildīga pati ārstniecības iestāde, uzsvēra ministrijā.

"Ja kādai ārstniecības iestādei nebija līdzekļu, lai sākotnēji piemaksas izmaksātu, tās varēja vērsties Nacionālajā veselības dienestā (NVD), lai saņemtu priekšfinansējumu, ko vairākas ārstniecības iestādes arī izmantoja," skaidroja Strapcāne, piemetinot, ka tā ir ierasta prakse, ka vispirms maksājumu veic no iestādes līdzekļiem, un pēc tam šos izdevumus Nacionālais veselības dienests kompensē.

Šai piemaksu izmaksai finansējumu piešķirt pēc faktiskā izlietojuma – tas nozīmē, ka VM ir jāiesniedz pieprasījumus FM par faktiski izmaksātām summām un tikai tad tiek piešķirts nepieciešamais finansējums, atklāja Strapcāne.

Viņa informēja, ka šobrīd no VM puses ir nosūtīts pirmais pieprasījums FM, lai segtu ārstniecības iestādēm izdevumus par izmaksātajām piemaksām martā un aprīlī. Ņemot vērā, ka par martu izmaksātā summa bija neliela, nolemts to pārskaitīt slimnīcām kopā ar kompensāciju arī par aprīli, norādīja Strapcāne.

Visas ārstniecības iestādes, kuras NVD iesniedza pamatotus pieprasījumus par izlietotajiem individuālās aizsardzības līdzekļiem par martu un aprīli, saņems izdevumu kompensāciju, norādīja Strapcāne.

Jau ziņots, ka neviena pašvaldības slimnīca līdz šim nav saņēmusi piemaksu darbiniekiem, kas strādāja ar Covid-19 pacientiem, tā Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas attālināti notikušajā sēdē otrdien apgalvoja Latvijas slimnīcu biedrības (LSB) priekšsēdētājs Jevgēnijs Kalējs.

Tāpat viņš uzsvēra problēmu, ka nav arī kompensēti izdevumi, kas tika iztērēti, iegādājoties individuālās aizsardzības līdzekļus slimnīcās. "Sākumā tos neiegādājās centralizēti, bet katras slimnīcas vadītājs mēģināja to atrisināt no savas puses. Tā pirmā piegāde no Ķīnas bija tikai aprīļa vidū, bet līdz tam visi līdzekļi un izdevumi, kas bija saistīti ar aizsardzību, bija uz slimnīcu pašu pleciem," uzsvēra Kalējs.