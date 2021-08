Siltajā un agrajā jūlija rītā, izbraucot no Rīgas, itin nemaz nedomāju par to, ka todien kļūšu par aculiecinieku patiesi vēsturiskam un nozīmīgam atklājumam Ziemeļlatgalē. Sasniedzu Tilžu aptuveni 250 kilometru attālumā no galvaspilsētas, apjautājos kādai vietējai iedzīvotājai, kur atrodas luterāņu baznīca, un jau drīz biju gandrīz pašā notikuma vietā. Tur mani sagaidīja pazīstamais nacionālo partizānu cīņu pētnieks Zigmārs Turčinskis.

Nedaudz soļu caur saules nogurdinātu zāli, un, iegājuši ēnainajā alksnājā, nonācām pie pirmās bedres. Tajā līdzās viens otram gulēja divi skeleti. Nacionālie partizāni. Vienam no tiem, paskaidroja vēsturnieks un šīs ekspedīcijas vadītājs, ar ķieģeļa gabalu bija iedragāts galvaskauss. Tas bija noticis jau pēc šī nogalinātā partizāna iesviešanas bedrē. Piegājām pie otras izraktās bedres. Tā bija lielāka par pirmo, daļa no tās jau nedaudz dziļāk izrakta. Arī tajā bija triju partizānu mirstīgās atliekas, un vienam, gluži tāpat kā pirmajā bedrē, ticis sadragāts galvaskauss. Arī ekspedīcijas dalībniekus bija pārsteigusi redzētā varmācība. Tas, visdrīzāk, bija kāda sadistiski noskaņota "istrebiteļa" roku darbs, sprieda vēsturniece Inese Dreimane. Diezin vai tā būtu rīkojušies štata čekisti.