Cehs.lv: Nopludināta Vjačeslava Dombrovska nākamās partijas vērtību deklarācija

Mani neko daudz nepārsteidza paziņojums, ka Vjačeslavs Dombrovskis nolēmis kļūt par partijas “Latvijas attīstībai” biedru un pievienoties “Attīstībai/Par!” (A/P) sarakstam pusgadu pirms gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Pēc visa, kas apvienībā noticis pēdējo mēnešu laikā, mani arī pārāk nepārsteidza fakts, ka bijušajam parlamentārietim un ministram šāda iespēja tika dota. Politiķim, kurš ne tikai aizčāpojis no vienas idejiski radniecīgas partijas uz kādu no čomiskajām partijām (kā darījuši daudzi), bet pabijis faktiski visās frontes līnijas pusēs. Reizēm ar tik mazu intervālu, ka šķiet – Dombrovskis no vieniem ierakumiem ar mīnmetēju izšauj kritikas lādiņu uz konkurentu pozīcijām un, kamēr tas vēl lido, pagūst aizskriet uz otru pusi, iestāties partijā un pats lādiņu arī uzņemt.

Vairāk par to mani pārsteidza viens attēls, kas pirms dažām dienām sāka klejot vietnē “Twitter”. Tajā ir Vjačeslava Dombrovska portrets, ierāmēts A/P vizuālajā identitātē izmantotu krāsu rāmītī un ar citātu: “Kāpēc Latvija tik ļoti ienīst savu lielo austrumu kaimiņu – Krieviju? Latvija visvairāk zaudē no visām sankcijām, no uzbūvētām sienām un žogiem, no konflikta starp Rietumiem un Austrumiem.”

“Jēziņ!” es kārtējo reizi nevietā piesaucu Jāzepa vai dieva dēla vārdu (es vienmēr mulstu, sastopoties ar šiem modernajiem attiecību modeļiem). “Neviens, izņemot Ždanokas partiju, nevar būt politiski TIK pašnāvniecisks. Pat Šlesers kara otrajā nedēļā tomēr pierāvās un vairs savās videouzrunās nesajūsminājās par to, cik prezidents Putins ir “lielisks līderis”,” es nodomāju. Un tā arī, protams, ir. Attēls ir visnotaļ manipulatīvs un izveidots tā, lai vedinātu domāt, ka šos vārdus teicis Vjačeslavs Dombrovskis – topošais A/P saraksta kandidāts. Patiesībā, protams, tos teica Vjačeslavs Dombrovskis – no “Saskaņas” ievēlētais 13. Saeimas deputāts 2020. gada 23. janvāra sēdē. Tātad krietni pirms kara.