Alina Lastovska

"Delfi TV" žurnāliste

"Socioloģe Ieva Strode savulaik Saeimas vēlēšanas salīdzināja ar politiskajiem Ziemassvētkiem. Un tiešām, strādājot priekšvēlēšanu laikā, vēlēšanu naktī, man arī ir tam ļoti līdzīga sajūta. Proti, vienmēr nedaudz ceri uz nosacītu brīnumu – kvalitatīvu piedāvājumu, augstu pilsoņu aktivitāti, arvien kvalitatīvāku parlamenta sastāvu. Vēl jau arī tās "dāvanas": no vienas puses, politiķu solījumi, no otras, tas, ko no tiem izvēlēsimies un sev "uzdāvināsim" nākamajiem četriem gadiem. Balsu skaitīšana, jaunākie rezultāti, komentāri, jaunās valdības aprises – man ļoti patīk to visu vērot, ziņot par to. Arī paši politiķi šajā laikā liekas daudz patiesāki savās emocijās un komentāros – gan zaudējuma rūgtumā, gan uzvaras priekā. Un vēl ļoti būtisks atgādinājums – šīs vēlēšanas ļoti uzskatāmi parādīja, cik liela nozīme ir katrai balsij."