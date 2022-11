'Delfi' stipendiātes: Izglītoties un sasniegt aizvien augstākas virsotnes

Ko Līva Daniela grasās darīt ar "Delfi" stipendiju? "Žurnālistam ir ļoti svarīgs tehniskais aprīkojums, un, tā kā nāku no Latgales, bieži laiku pavadu vilcienā starp dzimtajām mājām un manu jauno mājvietu, Rīgu, tāpēc stipendiju izmantošu jauna telefona un datora iegādei, lai varu darboties no jebkura Latvijas stūra jebkurā diennakts laikā," viņa atklāj.



Kad būs beigusi bakalaura studijas, Līva Daniela plāno studēt arī maģistrantūrā, jo uzskata, ka sevis izglītošana ir bezgalīgs process. "Paralēli studijām vēlētos rakstīt gan par iekšpolitiku, gan ārpolitiku – šīs abas tēmas man ir tuvas, tāpēc ikdienā daudz lasu un pētu, lai padziļinātu savas zināšanas šajā jomā."



Trīs pamatvērtības, pie kurām jauniete jau pieturas dzīves ceļos (un arī neceļos), ir ģimene, taisnīgums un – kā pati saka – naivs pozitīvisms. "Ģimene – viņi vienmēr uzklausīs, dos kādu padomu un ar savu pieredzi būs balsts gan labos, gan sliktos brīžos. Taisnīgums ir vērtība, ko cenšos ievērot gan ikdienā, gan profesionālajā darbībā, – jāciena katra indivīda tiesības, lai veidotu iekļaujošu un labklājīgu sabiedrību. Naivs pozitīvisms – mainīt var tikai to, ko tu vari kontrolēt, tāpēc, ja kaut kas iet grīstē un tu to nevari ietekmēt, atliek tikai cerēt uz to labāko."