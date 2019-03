Video: Daira Bertāna treneris intervijā atzīst, ka izdzēris pāris alus

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Ņūorleānas "Pelicans" galvenais treneris Alvins Džentrijs, kura paspārnē pirms dažām dienām nonācis arī Latvijas izlases basketbolists Dairis Bertāns, pēc komandas uzvaras pirmdien pār Jūtas "Jazz" žurnālistiem atzina, ka izdzēris pāris alus.

"Pelicans" izbraukumā salīdzinoši negaidīti pārspēja izslēgšanas spēļu zonā esošo "Jazz" vienību, uzvarot Soltleiksitijā ar rezultātu 115:112.

Džentrijs vaļsirdīgo atzīšanos veica, pēc spēles runājot ar žurnālistiem.

Bertāns komandai uz Jūtas štatu līdzi vēl nebija devies, tā kā viņa iespējamā debija jāatliek līdz trešdienai, 6. martam, kad pienāks "Pelicans" kārta uzņemt "džezmeņus".

"Excuse me, I've had a couple of beers."



😂 Coach Alvin Gentry after the Pelicans win over the Jazz.



