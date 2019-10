Bertāns atklāšanas spēlē pret Porziņģa 'Mavericks' laukumā dosies no rezervistu soliņa

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubs Vašingtonas "Wizards" uzbrucēju Dāvi Bertānu sezonas atklāšanas spēlē pret Kristapa Porziņģa pārstāvēto Dalasas "Mavericks" laukumā laidīs no rezervistu soliņa, galvenajam trenerim Skotam Bruksam vietu pamatpiecniekā atvēlot debitantam Rui Hačimuram.

ASV žurnālisti pirms regulārās sezonas prognozēja, ka "Wizards" komandas pamatpiecnieka ceturtā numura pozīciju ieņems Dāvis Bertāns. Lai gan klubs 2019. gada draftā ar devīto numuru izvēlējās Japānas izlases līderi Rui Hačimuru, tika klāstīts, ka 21 gadu vecais basketbolists vien pakāpeniski tiks pie lielāka spēles laika.

Tomēr šīs vēstis nav piepildījušās. Brukss pirmdien pēc treniņa nosauca komandas pamatpiecnieku sezonas pirmajai spēlei un tajā aizsargu pozīcijas ieņem Išs Smits un Bredlijs Bīls, uzbrucēju lomas aizpilda Aizeks Bonga un Rui Hačimura, bet centra pozīcijā spēlēs Tomass Braients, ziņo žurnālists Freds Kacs.

"Viņš to nopelnīja," Brukss skaidroja iemeslus Hačimura vietai pamatpiecniekā. "Tas nav tikai tāpēc, ka viņš ir izskatīgs puisis."

Bažas par šādu scenāriju varēja sagādāt jau pirms sezonas aizvadītās pārbaudes spēles. Hačimura piedalījās trijās no tām, visās spēli sākot pamatpiecniekā, bet Bertāns katrā no aizvadītajiem četriem mačiem iesaistījās no rezervistu soliņa.

Hačimura šovasar aizvadītajā Pasaules kausā basketbolā pārstāvēja Japanās izlasi, vidēji spēlē izceļoties ar 13,3 punktiem un 5,7 atlēkušajām bumbām.