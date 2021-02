Dončičs nevairās no kritikas par čīkstēšanu: daudz ko darīju nepareizi

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Dalasas "Mavericks" zvaigzne Luka Dončičs, kurš pēdējā laikā izpelnījies kritiku par sliktu ķermeņa valodu, sarunā ar mediju ESPN nav vairījies no šādām atziņām par viņa uzvedību.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Žurnālists Stīvens A. Smits sarunā ar 21 gadu veco basketbolistu uzsvēra, ka Dončičs basketbola vidē tiek uzskatīts par vienu no vadošajām superzvaigznēm, kuram pirms sezonas prognozēja iespējas izcīnīt NBA vērtīgākā spēlētāja apbalvojumu (MVP). Neskatoties uz Smita izbrīnu, Dončičs gan pēc aizvadītās sezonas ievada nebija gatavs pieņemt šādu vērtējumu.

"Jūtos īpaši, ka daudz cilvēku par mani runā. Taču man, protams, vēl ļoti jāprogresē. Domāju, ka šosezon nespēlēju ļoti labi," noteica basketbolists, kurš tādējādi samulsināja žurnālistu.

Dončičs gan noliedza, ka viņa sniegumu varētu ietekmēt jaunajam basketbolistam pievērstā uzmanība.

"Vai jūtu spiedienu? Nē. Uz mani bijis spiediens jau kopš bērnības, spēlējot Madridē. Patiesībā neticu, ka man šogad būtu jākandidē uz MVP balvu. Kur mēs esam turnīra tabulā? 13., 14. vietā? Tieši tāpēc! Mums jāiekļūst izslēgšanas spēlēs un jāpārada, ko spējam izdarīt," komandas mērķi uzsvēra Dončičs.

Aizsargs skaidroja, ka viņa statistikai (27,8 punkti, 9,3 rezultatīvas piespēles un 8,7 atlēkušās bumbas vidēji spēlē) nav nozīmes, ja komanda atrodas šādā pozīcijā Rietumu konferencē. Viņaprāt, uz MVP apbalvojumu var cerēt basketbolisti, kuru komanda atrodas vienā no divām augstākajām vietām konferencē.

Janvāra izskaņā "Mavericks" komandai piedzīvojot sešu zaudējumu sēriju, vienības līderis izteicās pietiekami skarbi par tās spēlētāju attieksmi: "Šobrīd izskatās, ka mums nerūp, vai mēs uzvaram vai nē." Dončičam tika vaicāts, kāda bija reakcija komanda iekšienē par viņa izteikuiem.

"Tagad mēs spēlējam labāk. Kad bija grūti, mēs turējāmies kopā. Zaudēt sešas spēles pēc kārtas ir smagi. Tādos brīžos jāturas kopā un jābūt pozitīviem. Tā arī mēs darījām," atbildēja Dončičs.

Viņaprāt, komanda no bedres izrāpusies, spēlējot ar lielāku atdevi un enerģiju. Tiesa, basketbolistam tika norādīts, ka sarunas brīdī gan viņš, gan Kristaps Porziņģis tālmetienus šosezon izpildījuši vien ar 31% precizitāti.

"Domāju, ka īpaši mani trīspunktnieki šogad ir bijuši drausmīgi. Jāturpina pie tā strādāt un jātic savam metienam. Ja ticēsi, zinu, ka rezultāts atnāks," par neveiksmēm tālmetienos izteicās Slovēnijas basketbolists.

Dončičs un Porziņģis tieši tiek uzskatīts par duetu, kas varētu dot Dalasas komandai iespēju izcīnīt čempionu titulu. Pats komandas līderis pauda, ka tic iespējai kopā ar liepājnieku aizvest "Mavericks" līdz uzvarai NBA finālsērijā.

"Es ticu tam! Visa Dalasas organizācija uzticas mums. Tas ir svarīgi. Mēs joprojām esam ļoti jauni, mums daudz jāmācas. Spēlējot pret lieliskiem spēlētājiem, šajā līgā var mācīties katru dienu. Tas ļaus mums turpināt progresēt," noteica Dončičs.

Īpašu ažiotāžu pagājušajā nedēļā izsauca sarunas par "Mavericks" zvaigznes uzvedību. Medija ESPN žurnālists Zaks Lovs nodēvēja Dončiču par vienu no lielākajiem čīkstētājiem visā līgā, kam piekrita kolēģis Tims Makmāns, kurš uzsvēra, ka Dončiča ķermeņa valoda "izsūc dzīvību no komandas". Uz to gan asi reaģēja "Mavericks" kluba īpašnieks Marks Kjūbens, kurš arī pieradis klaji apspriest tiesnešu kļūdas.

"Daļa no tā ir patiesība," par čīkstuļa apzīmējumu izteicās Dončičs. "It īpaši šogad. Domāju gan, ka pēdējo spēļu laikā esmu uzvedies labāk. Man tas jāpārtrauc. Zinu, ka tas nav pareizi. Tā gan vairāk ir vēlme uzvarēt nekā čīkstēšana. Sešu zaudējumu sērijas laikā bijām sliktā vietā. Tas lika pievērsties lietām, kuras nevēlies darīt. Zinu, ka daudz ko darīju nepareizi. Esmu jauns un man no tā jāmācas," atzina basketbolists.

Ziņots, ka "Mavericks" trešdien izcīnīja trešo panākumu pēc kārtas. Komanda ar 12 uzvarām un 14 zaudējumiem šobrīd jau ieņem 11. vietu Rietumu konferencē.

"Mavericks" laukumā atgriezīsies piektdien, mājās uzņemot Ņūorleānas "Pelicans" komandu.