Kobes Braienta bojāeja – kas zināms gadu pēc traģēdijas?

Tieši pirms gada, 26. janvārī, traģiskā helikoptera avārijā bojā gāja viens no Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) izcilākajiem spēlētājiem Kobe Braients. Viņš bija viens no deviņiem, kuru dzīvība izdzisa šajā dienā. Avārijas iemesli joprojām tiek izmeklēti un, iespējams, 9. februārī kļūs zināmi izmeklēšanas rezultāti.

2020. gada 26. janvārī ap pulksten 10 no rīta pēc vietējā laika kalnos virs Kalifornijas piepilsētas Kalabasas avarēja 41 gadus vecā Losandželosas "Lakers" rekordista Kobe Braienta privātais helikopters "Sikorsky S-76", kas pēc kritiena arī uzliesmoja. Bojā gāja Braients un viņa meita Džjanna, 50 gadus vecais armēņu izcelsmes pilots Ara Zobajans, jauniešu beisbola un Orinžas koledžas treneris Džons Altobelli, viņa sieva Kerija un meita Alisa, jaunā basketboliste Peitone Čestere un viņas mamma Sāra, kā arī meiteņu basketbola komandas trenere Kristīna Mauzere. Traģēdijā cietušais helikopters bija ceļā uz Džjannas, Alisas un Peitones basketbola spēli, kam bija jānotiek svētdienas vakarā Kobes Braienta izveidotajā "Mambas" sporta akadēmijā Tauzandoksā.

Kā viens no traģēdijas iemesliem tika minēts, ka lidojuma laikā Zobajans miglā dezorientējies un pieļāvis liktenīgu kļūdu, vadot helikopteru. Aculiecinieki vēstīja, ka Zobajans, visticamāk, novirzījis helikopteru tālāk no apdzīvotas vietas, lai izvairītos no lielākas traģēdijas. Pēdējā saziņa ar gaisa satiksmes vadības dispečeri vadītājam bija, kad viņš informēja, ka ceļas augstāk, lai nokļūtu virs miglas aizsega.

ASV Nacionālā transporta drošības pārvalde saņēmusi dokumentos, kuros teikts, ka helikopters nolaidies ar ātrumu 1200 metri minūtē. Tomēr medijs ABC uzsver, ka tie bijuši izmeklēšanas dokumenti, tāpēc avārijas faktiskais cēlonis joprojām oficiāli nav zināms.

Negadījumu izmeklēšana ir kā puzles likšana," izdevumam "USA Today" teica bijušais Nacionālā transporta drošības pārvaldes izmeklētājs Entonijs Brikhauss. "Tas ir rūpīgs process, kuru nav iespējams paveikt pa vienu nakti. Tas prasa daudz "rakšanas" un pētīšanas."

Iespējamie avārijas cēloņi



Braients regulāri lidoja ar helikopteru gan savas karjeras laikā, gan pēc tās. Tas bijis viens no veidiem, kā izvairīties cilvēkiem, jo nebija jābūt automašīnā sastrēgumu laikā. Viņš bieži izmantoja arī kompānijas "Island Express Helicopters" pakalpojumus. Tieši šīs kompānijas lidaparāts piedzīvoja avāriju.

"Sikorsky S-76" helikopterā Braients arī lidoja uz savu pēdējo spēli "Lakers" sastāvā 2016. gadā. Tie tiek uzskatīti par drošiem helikopteriem, kurus bieži izmanto augsta ranga cilvēki, tostarp arī Lielbritānijas karaliene Elizabete II.

ASV Nacionālā transporta drošības pārvalde izmeklēšanas ietvaros arī pārbaudīja pašu helikopteru. Provizoriskajā ziņojumā teikts, ka pēc avārijas atrastajos dzinējos nekas neesot liecinājis par nekontrolētu vai katastrofālu iekšējo kļūmi, raksta "USA Today".

Tomēr helikopteram nebija lidojuma reģistratora jeb "melnās kastes", kas izmeklētājiem varētu dot vairāk informācijas. Tāpat tam neesot bijis reljefa apzināšanas un brīdināšanas sistēmas, kas brīdina pilotus, kad tie atrodas bīstami tuvu zemei.

Tiek norādīts, ka laika apstākļi katastrofas rītā kļuvuši par galveno izmeklēšanas sastāvdaļu. Meteoroloģiskais ziņojums ir 394 lapaspuses garš, tajā ir satelīta attēli, zemes virsmas novērojumi, fotogrāfijas, kartes un citi dati.

Bijušais helikoptera pilots Džeks Kress "USA Today" skaidroja, ka, ja pilotam jācīnās ar sliktu redzamību, miglu vai zemiem mākoņiem un mainīgu reljefu, situācija var kļūt biedējoša. Un tieši Kalabasas apkārtnē kalni ir pietiekami augsti.

Runājot par helikoptera vadītāju, Zobajans pilota sertifikātu ieguva 2001. gadā un savā karjerā bija nolidojis vairāk nekā 8500 stundas, no kurām aptuveni 1250 stundas ar "Sikorsky S-76". Viņš vairākus gadus bija viens no diviem pilotiem, pie kura lidoja Braients.

Helikoptera pilots savā karjerā nav pieļāvis nopietnus pārkāpumus. Reizi viņš tika brīdināts par to, ka aizņemtā gaisa telpā ielidoja bez atļaujas. Tomēr pēc šī incidenta viņam nebija jāiziet atkārtotas apmācības.

Jau iepriekš minēts, ka izmeklētāji pieļāva, ka pilots miglā dezorientējās. Vienā no izmeklēšanas dokumentiem tika pieļauts, ka Zobajanam sliktajos redzamības apstākļos gravitācijas spēki samulsināja ķermeni, jo nebija vizuālu atskaites punktu. Citiem vārdiem sakot, pilotam, iespējams, šķita, ka helikopters paceļas, lai gan patiesībā tas krita kalnos.

Pēc traģēdijas tika iesākti vairāki tiesas procesi, kurus ierosināja upuru radinieki. Kobes Braienta sieva Vanesa vēlējās piedzīt ekonomiskos un cita veida zaudējumus, kurus "tiesa uzskata par taisnīgiem un pamatotiem". Vanesa Braienta apsūdz helikoptera kompāniju nespējā pienācīgi novērtēt lidojuma bīstamību, neizvērtējot laika apstākļus. Pēc tam vēl četru bojāgājušo pasažieru ģimenes locekļi iesūdzēja tiesā kompāniju.

Bez atceres pasākumiem. Rētas nav sadzijušas



Līdz galīgam izmeklēšanas noslēgumam vēl jāpagaida, tomēr sporta pasaule joprojām pārdzīvo par Kobes Braienta bojā eju. Visvairāk par zvaigznes bojāeju sēro Braienta otrās mājas – "Lakers" ģimene. Kā norāda NBA apskatnieki, "Lakers", Braienta ģimene un NBA leģendas tuvākie cilvēki joprojām sēro un īsti nevar noticēt traģēdijai.

"Mēdz teikt, ka laiks dziedē visas rētas. Tomēr tā (traģēdija) joprojām ir tik smaga un traģiska mums visiem, kas ar to saistīti. Tikai pagājis laiks. Tas viss prasa laiku. Katram no mums ir savs sērošanas process," saka NBA čempionu "Lakers" un visas līgas šī brīža lielākā zvaigzne Lebrons Džeimss.

"Tuvojoties viena gada atcerei, sirdīs joprojām nevaram to aptvert, ka viņš ir aizgājis. Zinu, ka nevaru joprojām tikt tam pāri, tu vienkārši nespēj tam noticēt," Džeimsam pievienojas otrs "Lakers" kapteinis Entonijs Deiviss.

Tā kā traģēdija joprojām sāpina daudzu sirdis, "Lakers" nerīkoja nekādus piemiņas pasākumus pirms traģiskā 26. janvāra. Atceres pasākumi nav plānoti pašā traģēdijas gadadienā vai pēc tās. "Lakers" spēlētāji nedosies laukumā visi vienādos kreklos ar 24. numuru, kā tas bija pirms gada, pieminot traģēdiju. Spēlēs ar "Lakers" dalību nebūs piemiņas brīžu, nebūs arī nekādu publisku piemiņas pasākumu Losandželosā, lai lieki "neplēstu rētas, kas joprojām nav līdz galam sadzijušas", norāda ESPN.

Tuvojoties traģēdijas gadskārtai, Džeimsam praktiski katrā preses konferencē nācies atbildēt uz jautājumu par Braientu un notikušo. Džeimss allaž norādīja, ka ir smagi runāt par to ne tikai viņam, bet jebkuram "Lakers" ģimenē vai kurš bija tuvu notikušajam. Savukārt komandas centra pozīcijas spēlētājs Marks Gasols, kura brālis Pau bija Braienta draugs un komandas biedrs, nedēļas nogalē pārtrauca žurnālista jautājumu par Braientu: "Nejūtos ērti runāt par to. Līdz šai dienai nespēju par to parunāt."

Braients savā karjerā vidēji mačā izcēlās ar 25 punktiem, 5,2 atlēkušajām bumbām un 4,7 rezultatīvām piespēlēm. Viņa rezultatīvākā sezona bija 2005./2006. gada sezonā, kad viņš izcēlās ar vidēji gūtiem 35,4 punktiem.

2006. gada 22. janvārī Braients guva 81 punktu uzvarā ar 122:104 pār Toronto Raptors. Viņam izdevās pārspēt Lakers kluba rezultativitātes rekordu, kas līdz tam piederēja Eldžinam Beiloram, kurš 1960. gadā vienā spēlē guva 71 punktu

Braients ir divkārtējs olimpiskais čempions, izcīnot zelta medaļas ar ASV valstsvienību 2008. gada Pekinas un 2012. gada Londonas olimpiskajās spēlēs.

Pēc savas spožās NBA karjeras viņš pievērsās citiem projektiem, un ar savu īsmetrāžas filmu "Dārgais basketbols" ieguva Amerikas Kinoakadēmijas balvu "Oskars".