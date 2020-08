Lebrons Džeimss un Dirks Novickis nosoda Porziņģa izraidīšanu no mača

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) izcilnieki Lebrons Džeimss, kuram Losandželosas "Lakers" sastāvā vēl priekšā izslēgšanas spēļu sākums, un Dalasas "Mavericks" leģenda Dirks Novickis nosodījuši tiesnešu lēmumu izraidīt latvieti Kristapu Porziņģi no NBA "play-off" pirmās kārtas spēles pret Losandželosas "Clippers".

Jau vēstīts, Porziņģis guva 14 punktus un izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, bet "Mavericks" Orlando notiekošā izslēgšanas turnīra pirmajā spēlē ar rezultātu 110:118 piekāpās Losandželosas "Clippers" un Rietumu konferences ceturtdaļfināla sērijā līdz četrām uzvarām nonāca iedzinējos ar 0-1. Porziņģim spēle beidzās priekšlaicīgi, kad viņš devās aizstāvēt komandas biedru Luku Dončiču, kurš saķērās ar "Clippers" uzbrucēju Markusu Morisu, un nopelnīja otro tehnisko piezīmi.

Uzreiz pēc šīs epizodes "Lakers" zvaigzne Džeimss sociālajā tīklā "Twitter" tiesnešu lēmumu nosauca par muļķīgu. Savukārt Novickis ierakstīja, ka šāds lēmums bijis "mīksts".

Arī citi NBA spēlētāji metās aizstāvēt latvieti. Kevins Lavs no Klīvlendas "Cavaliers" rakstīja: "Nevar Kristapu izraidīt par šo epizodi. Viņš aizstāvēja "Mavs" labāko spēlētāju. Tas bija slikti."

Arī Rodiona Kuruca komandas biedrs Bruklinas "Nets" sastāvā Spensers Dinvidijs, kurš savainojuma dēļ nespēlē, norādīja, ka izslēgšanas spēlēs šādi lēmumi nav vajadzīgi.

Man that was BOGUS AS HELL MAN!!!!! Cmon man. 🤦🏾‍♂️

...you can't eject him Kristaps for that. Protecting the Mavs best player. That's bad.