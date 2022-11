'MVP': Balcers Tampā, basketbols bez paģirām un futbola fani Kataras skrūvspīlēs

Bieži tā negadās, bet aizvadītā nedēļa lika operatīvi reaģēt uz aktualitātēm visu trīs centrālo sporta vaļu – basketbola, hokeja un futbola – akvārijos. Kādā lokālāk, kādā – globālāk, taču sporta medijs MVP pabija klāt visur.

Vēl viena 'pēdējā iespēja'. Vai Rūdolfs Balcers Tampā atradīs savu vietu čempionu formulā?

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Kāpēc Rūdolfam Balceram neizdevās nostiprināties Floridas "Panthers" sastāvā, kas izprovocēja šķiršanos, kāda ir Tampabejas čempionu formula un kur tajā vietu varam ieraudzīt latviešu uzbrucējam – atbildes uz šiem jautājumiem jau dažas dienas pēc notikušās maiņas, kuras rezultātā Latvijas hokeja izlases uzbrukuma līderis nomainīja NHL komandas, meklēja Ulvis Brože.

Raimonds Rudzāts: Sviniet tā, lai nav paģiru! Novēlējums Latvijas basketbolam

Foto: Romāns Kokšarovs/F64

"Vairāki prominenti Latvijas basketbola cilvēki neformālā saziņā visai rezervēti izturas pret Latvijas vīriešu izlases kvalificēšanos Pasaules kausam, dziļdomīgi nosakot – paskatīsimies, kāda būs situācija pēc 5-7 gadiem." Eiforija ir visnotaļ bīstama lieta, jo tā neatceļ gadiem ilgi sasāpējušas problēmas, atgādina Raimonds Rudzāts. Svarīgi šodienas lielo sasniegumu konvertēt nākotnes attīstībā, nevis izmainīt to sīknaudā un bezrūpīgi notriekt kokteiļos.

220 miljardus vērta avantūra... Futbola fani Kataras skrūvspīlēs

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Svētdien Katarā tika dots starts 2022. gada Pasaules kausa izcīņas turnīram futbolā. Tas nav vien kārtējais sporta forums, ko kāda no ambiciozām valstīm uzņem savās mājās ik pa četriem gadiem, bet gan milzīga industrija un mašinērija, kas izmaksā simtiem miljardus dolāru, piesaista ap pieciem miljardiem plašu auditoriju un tradicionāli atved uz rīkotājvalsti miljonus šās brīnišķīgās spēles "svētceļnieku". Kas attiecas uz pēdējiem – Katara nav kautrējusies rīkoties tā, lai liktu saraukt uzacis un iespējamo braucienu pārdomātu vismaz divreiz...

Vēl pagājušajā nedēļā varējāt lasīt atklātu sarunu ar vienu no inteliģentākajiem prātiem Latvijas sportā Haraldu Silovu, ar kuru pārrunājām sportista vietu, lomu un spēku mūsu sabiedrībā – laikā, kad cunftes godu dubļos min brieži un kalniņi. Nedēļas nogalē lielu atsaucību iemantoja pastāsts no Ziemeļamerikas sporta vēstures – par tēva apsēstību izveidot no sava dēla superatlētu, treniņiem jau no mēneša vecuma, rūpīgi izplānoto ceļu uz profesionālo sportu un to, ar ko šis viss neprāts beidzās. Visbeidzot, pēdējo nedēļu aktualitāte – skandāls, kura centrā viena no NBA spožākajām zvaigznēm Kairijs Ērvings, un dubultā morāle, kādu šajā situācijā demonstrējusi līga.

Kas gaidāms "MVP"

Šajā nedēļā jābūt gataviem uz kontrastiem – reaģējot uz laika apstākļiem aiz loga, lūkosim, ar kādiem ieročiem sezonu sagaida mūsu labākie ziemas sportisti, bet vienlaikus turpināsim virpināt teikumus par un ap lielo futbolu, kas šajās nedēļās mēģina svinēt svētkus svelmainajā Kataras tuksnesī. Tāpat būs šis tas interesants no basketbola – gan no globālās skatuves, gan pašmāju pēdējā laika aktualitātēm.