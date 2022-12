'MVP': Bļugera žūksnis, basketbola kanalizācija un izlases spēlētāju domas par naturalizēšanu

Aizvadītajā nedēļā sporta medijs MVP izmēģināja jaunu formātu – diskusiju par aktuālu tēmu video formātā. Jūrskola izpalika, pirmie kucēni ņipri turpina ņurdēt un grauzt čības, tāpēc – kas zina, varbūt domāsim pat turpinājumu! Bet pagaidām – atskats uz paveikto.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

'Dejojam ap ugunskuru, bet iztēlojamies, ka tā ir raķete...' Diskusija par klubu basketbola problēmām



Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

Arvien attālinoties no laikiem, kad pašmāju basketbola godu dažāda ranga sacensībās bija gatavas aizstāvēt pat trīs Eiropas līmeņa komandas, klubu basketbols Latvijā jau ilgus gadus ir sasāpējusi tēma. Mazinoties finanšu rocībai, sāpīgāk izgaismojies loģisku pamatu trūkums pašmāju līgā, kas glābiņu licis meklēt igauņu aizvējā. Lai gan spēku samēri it kā izlīdzinās, konkurētspējīgu klubu skaits turpina rukt, komandas aiziet nebūtībā, bet palikušās – brīžiem knapi savelk galus, reizi no reizes kavējot maksājumus gan federācijai, gan saviem spēlētājiem. Lai apspriestu esošās problēmas un meklētu tām skaidrojumu un risinājumu, MVP aicināja uz klātienes diskusiju galvenās iesaistītās puses – klubu pārstāvjus un līgas vadību.

Lasīt vairāk

Pitsburgas 'pingvīnu' burvju nūjiņa? Teodors Bļugers pelna algas pielikumu

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Nacionālās hokeja līgas (NHL) sezonas ievadu savainojuma dēļ izlaidušais Teodors Bļugers ierindā atgriezās brīdī, kad Pitsburgas "Penguins" kolekcionēja zaudējumus. Latvieša ierašanās salīmēja plāksterus uz sūrstošajām "pingvīnu" brūcēm – un sekoja sešu uzvaru sērija. Bet šāda snieguma mērvienība profesionālajā sportā ir skaidri definēta: nauda. "The Athletic" veiktie aprēķini, kas balstīti statistikas datos, liecina, ka Bļugera tirgus vērtība patlaban ir 3,8 miljoni dolāru sezonā...

Lasīt vairāk

Vājās vietas, ārzemnieka cena un neīstais brīdis. Izlasē nav vienprātības par naturalizāciju

Foto: Romāns Kokšarovs/F64

"Ir spēlētāji, kuri ir kategoriski pret, un viens no viņiem pat nekautrējas atzīt – ja šāda iecere tiks realizēta, viņš gatavs pieņemt sāpīgu lēmumu izlasē vairs nespēlēt..." Vēl viens puzles gabaliņš naturalizētā basketbolista sāgā, kam MVP turpina sekot jau ne pirmo nedēļu. Viņi teica – "tikai tad, ja izlases spēlētāji būtu par". Mēs – spēlētājiem pavaicājām...

Lasīt vairāk

Vēl pagājušajā nedēļā piesēdāmies papētīt, cik patiesības vai māņu ir sporta vērotāju iecienītajā teicienā par to, ka labas komandas vienā turnīrā vienam un tam pašam pretiniekam divreiz nezaudē, kā arī vērsām uzmanību uz aktivitātēm Itālijas basketbolā, kas pacietīgi un izlēmīgi iet ceļu, par ko patlaban diskutējam arī Latvijā, proti – gatavojas naturalizēt amerikāni, kas nacionālo izlasi padarītu par vienu no stabilām pretendentēm uz medaļām nozīmīgos turnīros.

Kas gaidāms "MVP"

Šonedēļ taps zināms jaunais Pasaules kausa ieguvējs futbolā, tāpēc nekādi nespēsim apiet šo tēmu un lielo notikumu. Būs saruna arī ar kādu interesantu personāžu no pašmāju futbola, savukārt hokejā uz pasaules čempionātu pavadīsim U-20 jaunos spēlētājus. Kāds zīmīgs datums mudinās mūs pievērst uzmanību NBA skaitļiem, un vienā no rītiem ieskanēsies arī motoru rūkoņa.