'MVP': 'Projekts Mbapē', King Kongs vārtos un cilpa ap kaklu

Cāļus kāds varbūt arī skaita rudenī, bet naudu sportā nu jau tradicionāli – neilgi pirms Ziemassvētkiem. Vismaz to, kas no valsts kabatas tiek izdalīta par "izciliem sasniegumiem". Un tikpat tradicionāli tas nostrinkšķina pa veselā saprāta un nervu stīgām... Sporta medijā MVP svētku nedēļā par to šoreiz veselas divas esejas. Taču – ne par to vien.

'King Kongs' vārtos: Matrevics par rūgto maizi Anglijas 'pagrabā' un karjeras restartu

Foto: Latvijas Futbola federācija

Pēc vairāku gadu gaļasmašīnas Anglijas zemākajās līgās Latvijas futbola vārtsargs Rihards Matrevics restartējis savu karjeru un spēris nākamo soli uz priekšu – kļuvis par naudīgā "Riga" kluba futbolistu. Matrevica iespaidīgais augums – divi metri un viens centimetrs – ir neparasta parādība ne tikai Latvijas futbolā.

'Projekts Mbapē'. Futbola brīnumbērns, kuru neizdevās sabojāt

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Mbapē pamanīja agri. Desmit gadu vecumā "Nike", cerībā uz nākotnes "dižkontraktu", jau piegādāja puikam bezmaksas buču krājumus, 12 gadu vecumā rindā grūstījās Eiropas bagātākie klubi, bet 14 gados Madrides "Real" uz lidostu pretī sūtīja žilbinošu sporta auto ar Zinedīnu Zidānu šofera krēslā. Tomēr Kilianam un viņa kompaktajai atbalsta komandai bija savs plāns, kas paredzēju ledus aukstas asinis dzīslās un dzelžainu imunitāti pret galvu reibinošajiem futbola galma kārdinājumiem...

Armands Puče: Uzsniga sniedziņš balts un...

Foto: Dmitrijs Suļžics/F64

...un sportistiem palika silti. Apmēram tā ik gadus ap šo laiku var pārfrāzēt slaveno brāļu Ziemeļu dziesmiņu, jo tradicionāli tieši pirms gadu mijas valsts par izciliem sasniegumiem sportā uz galda noliek prēmijas. Kur palikusi nauda, ko savulaik saņēmis par sasniegumiem – uz šo jautājumu visbiežāk censoņa vietā atbild grāmata par Buratīno piedzīvojumiem... Vieni nodzer, citi nospēlē, vēl kāds – vispār neatceras, kur tas viss izkusa. Armanda skats uz problēmu.

Par prēmiju piešķiršanas absurdiem faktoloģiski izsmeļošs un trāpīgiem akcentiem bagāts bija arī Raimonda Rudzāta raksts – ne tikai skaidri uzskaitot esošās sistēmas absurdus, bet arī piedāvājot loģiskākos risinājumus. Un vēl pagājušajā nedēļā, protams, svinējām svētkus – ne tikai tos, par kuriem gavilē pilīs un būdiņās, bet arī basketbola spēles dzimšanas dienu. Mūsu jubilejas veltījums – stāsts par spēlētājiem, kuru unikālās prasmes cauri laikiem nostādījušas šo spēli krustcelēs, piespiežot izmainīt tās noteikumus. Savukārt nedēļas nogalē papētījām Ziemeļamerikā populāro Ziemassvētku spēļu tradīciju – kurā, starp citu, vēsturiski roku pielikuši arī latviešu spēlētāji.

Kas gaidāms "MVP"

Laikā, kad sporta pasaulē iestājies klusāks brīdis, vairāk pievērsīsimies tai pasaules daļai, kur viss turpinās ar pilniem apgriezieniem – pavērsim priekškaru pēdējā laika aktuālajai tendencei NBA, kur "brīvprātīgā piespiedu kārtā" mainās klubu īpašnieki, kā arī pastāstīsim par visu laiku neveiksmīgākajām komandām Ziemeļamerikas profesionālajās līgās. Būs arī stāsts par Latvijas hokeju Slovākijā, un sīkāk par pārmaiņām, kādas sola jaunas "haizivs" parādīšanās pašmāju sporta dīķī.