Daugaviņš: kazahi mūs nomīcīja pie bortiem

Latvijas hokeja izlases kapteinis Kaspars Daugaviņš pēc sāpīgā zaudējuma pasaules čempionāta spēlē ar Kazahstānu tiešraidē LTV atzina, ka pretinieki bijuši fiziski spēcīgāki, jo viņiem tā bija turnīra pirmā spēle.

Latvijas hokeja izlase iepriekšējā vakarā sensacionāli ar 2:0 uzvarēja Kanādu, bet tagad pēcspēles metienos ar 2:3 paklupa pret Kazahstānu, kas pirmo reizi kopš 2016. gada atkal spēlē elites divīzijā. Latvijai tas bija pirmais zaudējums pret Kazahstānu pasaules čempionātu vēsturē.

"Pirmkārt, viņi fiziski noskrēja, nomīcīja mūs pie bortiem, un zaudējām spēli pēc stulbām pašu kļūdām. It kā bijām 1:0, 2:1 vadībā, bet uzreiz ielaižam atpakaļ. Grūti. Vajag bullīšos vinnēt," sarunā ar LTV sacīja Daugaviņš, kurš atzina, ka pretinieki nav ļāvuši izdarīt jebkādus metienus uz vārtiem. ""Netīros metienus" pat neļāva izdarīt. Viņi neļāva mums iziet no zonas, bija baigais presings pie bortiem , aizsargi nedabūja ripas ārā no zonas, lai dabūtu uzbrukumus. Bija kaut kādas atmešanās, pietrūka aukstasinības."

"Čempionāts ir tikai sācies. Mums ir četri punkti pēc divām spēlēm. Daudz spēļu vēl priekšā, jāgatavojas. Zinājām, ka būs supergrūti, viņi bija svaigiem spēkiem, mēs turklāt otro dienu spēlējām," piebilda Daugaviņš.

Latvijas izlasei tagad svētdien ir brīvdiena, bet pēc tam pirmdien pulksten 16:15 spēle pret Itāliju.