IIHF spēka rangs: Latvijas izlasei 14. pozīcija un vārtu gūšanas problēmas

Latvijas hokeja izlase atkāpusies svētdien publicētajā Starptautiskās hokeja federācijas (IIHF) 2022. gada čempionāta valstsvienību spēka rangā.

IIHF pirmo reizi pēc meistarsacīkšu sākuma atjaunojusi daļēji nenopietno izlašu spēku samēru. Latvijas izlase pirms turnīra sākuma tika novērtēta kā desmitā stiprākā vienība, bet pēc pirmajiem diviem zaudējumiem atkāpusies pa četrām pozīcijām.

Rangā veiktas atsauces uz Šveices diviem zaudējumiem iepriekšējo čempionātu finālspēlēs, grupas "The Rasmus" dalību Eirovīzijā, vārdu spēli ap Granlunda un Manninena uzvārdiem, ASV izlases atspēlēšanos pret Austrijas hokejistiem, 36 gadus vecajiem Davidu Krejči un Romanu Červenku, Slovākijas uzvaru pret Franciju un zaudējumu pret Vāciju, Dānijas sagrāvi pret Kazahstānu un sakāvi pret Šveici, kā arī Lielbritānijas radošajiem līdzjutējiem un iegūto punktu pret Norvēģiju.

IIHF spēka rangs (15. maijs).

1. Šveice: Vai ir par agru, lai sāktu sarunu par sudraba medaļām?

2. Kanāda: Klau, kā sokas Nikam Polam?

3. Zviedrija: "The Rasmus" neuzvarēja... Bet mūsu Rasmusi gan!

4. Somija: Granlunds ir vecis un Manninens ir grandiozs.

5. ASV: Sagaidījām sīvu spēli pret Austrāliju.

6. Čehijā: Urā par 36 gadus veciem vīriešiem!

7. Slovākija: Brī siers garšo labāk nekā "bratwurst" desiņas.

8. Vācija: "Smells Like Team Spirit" ("Nirvana" piedz. Grūbijs [Filips Grūbauers])

9. Dānija: Nākamreiz jābūt jaukākiem pret Kazahstānu.

10. Francija: Vai Teksjē maz var būt vēl seksīgāks?

11. Norvēģija: Britānija varbūt dominē "vilnītī", bet ne pēcspēles metienos.

12. Austrija: [Marko] Kaspers galvenajā lomā kā slepkava-robots no nākotnes.

13. Lielbritānija: "ABBA" visu pateica pareizi: "Kad zaudēju, jūtos, ka uzvarēju."

14. Latvija: Vieni vārti vidēji spēlē ir lieliski, ja vien esi Greckis.

15. Itālija: Vai [Leonardo] Bonuči māk slidot?

16. Kazahstāna: Vai mūsu "īpašie virknējumi" [mazākuma un vairākuma – aut.] vēl jebkad jūtīsies īpaši?