Slovākija aizsūta Slovēniju uz pirmo divīziju un saglabā izredzes apsteigt Latviju

Svarīgu uzvaru pasaules čempionātā Rīgā svētdien B grupas mačā tika Slovēnijas hokeja izlase, kas spriedzes pilnā cīņā ar 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) uzvarēja sīksto Slovēniju.

Vienīgos vārtus šajā mačā guva Rihards Panīks.

Šī zaudējuma dēļ Slovēnija zaudēja izredzes saglabāt vietu pasaules čempionāta elitē, kamēr Slovākija līdz trīs punktu tiesai pietuvojās ceturtajā vietā esošajai Latvijai.

Kaut arī komandas spēli sāka ar vairākiem izpildītiem metieniem, tikai retais no tiem bija bīstams. Rezultāts labu brīdi turējās bezvārtu neizšķirts, turklāt slovēņi brīžam pavirši spēlēja aizsardzībā, ļaujot slovākiem ik pa laikam izskriet pret savu vārtsargu Luku Gračnaru. Pirmajā trešdaļā vārti netika gūti, bet rezultāts tika atklāts otrā perioda 15. sekundē, kad slovēņi pārlieku aizrāvās ar uzbrukumu, ko slovāki izmantoja – pretuzbrukumā vienatnē uz vārtiem izskrēja Panīks, kurš šādu izdevību garām nelaida un guva vārtus.

