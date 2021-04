'MVP': Čempions gumijas zābakos, 'monstrs' Zubovs un bērnu hokeja finanšu aizkulises

Pagājušajā nedēļā pāršķīrām ceturto lappusi stāstā par "slaucamajiem vecākiem", un reakcijas un atklāsmes uz šo materiālu jau šobrīd apliecina – būs arī piektā un sestā. Taču svarīgi nestrēbt karstu. Vēl jo vairāk tādēļ, ka hokeja galms gatavojas savai lielajai ballei – par ko savukārt sīkāk šonedēļ. Īsāk sakot – MVP airus nežāvē, bet turpina!

Slaucamie vecāki': bērnu hokeja uzpūstās izmaksas – luksuss vidējai ģimenei

Rakstu sērijas turpinājums, kura tapšanas procesā runāts gan ar pašvaldību amatpersonām un sporta skolu vadītājiem, gan vecākiem, kam esošajā situācijā piezadzies izmisums. No trīs tūkstošiem eiro par pirmsskolas vecuma knēveli līdz piecciparu skaitļiem vecākajā grupā – summas, kas ik gadu tiek maksātas par mazo censoņu lielajiem sapņiem galvaspilsētā. Vai tiešām jaunajam hokejistam Rīgā jāaug, ģimenēm savelkot jostas, pārdodot vectēva mežu vai ieķīlājot mammas kāzu auskarus?

Nenovērtētais 'monstrs'. 10 fakti par Rīgas 'Dinamo' jauno treneri Sergeju Zubovu

"Sergejs Zubovs ir ārkārtīgi pretrunīga figūra Krievijas hokejā. Viņa karjerā nav nevienas darbības, attiecībā uz kuru žurnālistiem būtu vienots viedoklis," skan vērtējums kaimiņvalsts presē. Dispečers ar tērauda metienu, zem kura labāk negulties. Cilvēks, kurš bez kompromisiem "pasūtīja" Krievijas izlasi, pameta valsti un nozvērējās tajā vairs nekad neatgriezties. Spēlētājs, kura lielā karjera sākās ar sensāciju Ņujorkā un noslēdzās ar sensāciju Rīgā, un treneris, kurš atbrīvojis vietu Znarokam un Beresņevam. Kas ir Guntara Pastes un Jura Savicka jaunais protežē?

Čempions gumijas zābakos. Kā 61 gadu vecs fermeris nejauši vinnēja skarbāko ultramaratonu

"61 gadu veco senioru, kas grozījās starta tuvumā, apkārtējie skatītāji sākotnēji uztvēra par vienu no savējiem, taču tad pēkšņi Janga kungs pārliecinošiem soļiem devās pie sacīkšu reģistratūras, lai saņemtu dalībnieka numuru. Izņēmis un noglabājis liekos zobus (kā vēlāk paskaidroja – tādēļ, ka skriešanas procesā tie kaitinoši grabot...), viņš kopā ar pārējiem nostājās uz starta līnijas..." Noskriet 875 km no Sidnejas līdz Melburnai? Kāpēc ne! Izdarīt to ātrāk par visiem trenētajiem "profiņiem"? Neticami, bet fakts.

Vēl pagājušajā nedēļā pievienojām priekšpēdējo dalībnieku mūsu izcilo komandu Slavas zālē, šajā basketbola klubam "Ventspils" ļoti sarežģītajā laikā pastāstot par šās komandas augstāko punktu – 2004./2005. gada sezonu, kad komanda uzvarēja ULEB kausa regulārajā čempionātā un bojāja dzīvi arī lietuviešu grandiem BBL, bet svētdien paturpinājām stāstu par Ziemeļamerikas profesionālo līgu netikumu – "tankošanās" kultūru, apzināti atdodot veselas sezonas iluzori gaišākas nākotnes vārdā. Šoreiz par NBA tumšajiem gaiteņiem.

Kas gaidāms "MVP"

Nākamajā nedēļā izdarīsim darbiņu Latvijas hokeja izlases galvenā trenera Boba Hārtlija vietā, ar palielināmo stiklu kabatā līdīsim Olimpiskās vienības pierakstu kladēs, kur nesen savilktas bultiņas Pekinas virzienā, pastāstīsim, kā šajā ierobežojumu un aizliegumu laikā iespējams tikt caur Indiju uz Tokijas olimpiskajām spēlēm, kā arī iepazīsim kādas ļoti interesantas Latvijas sporta ģimenes portretu. Jā, un arī Armandam Pučem būs, ko teikt.