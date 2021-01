'MVP': Drāma Sahārā, Eidukas fenomens un austrietis, kam lietuvieši uzticēja 'Žalgiri'

Gads sāk ieskrieties un sporta medijs MVP netaisās atpalikt, bet pirmdiena, kā ierasts, mums ir diena, kad sakoncentrējam spēkus jaunajai nedēļai, vienlaikus atgādinot par iepriekšējā paveikto. Lūk, pieci raksti, ko varbūt kāds no jums palaida garām, un tēmas, ko labāk nepalaist garām šajā nedēļā.

Ar sapiera atbildību. Austrietis pie Kauņas "Žalgira" stūres bauda unikālu atbildību

Foto: EPA/Scanpix/LETA

Viņš strādā, iespējams, sprādzienbīstamākajā amatā, kāds atrodams Lietuvā. Nācis no Austrijas – zemes, kur basketbols ir eksotika –, Martins Šillers tomēr iespējis neticamo: zemē, kur šī spēle ir teju reliģija, stāties pie stūres valsts leģendārākajam klubam, turklāt nomainot tajā pašmāju publikas elku Šarūnu Jasikēviču. Un komanda uzvar! Izcili pierādījis sevi Amerikā un saņēmis piedāvājumu debitēt Eiropā, patlaban Šillers ir otrs jaunākais galvenais treneris Eirolīgā. Andreja Siliņa eksluzīva intervija ar interesanto treneri, kura vadībā Kauņas "Žalgiris" iekārtojies prestižā turnīra izslēgšanas spēļu zonā.

Pazudis tuksnesī... Drāma Dakaras rallijā, kas lauza britu 'Dzelzs lēdijas' tēlu

Foto: Gata Pabērza kolāža, Vida Press, Itar TASS

Tikai vienu vienīgu reizi pasaule redzēja viņu vāju un asarās, un pie vainas bija sports... 14. janvārī pirms 39 gadiem pēc sešu dienu neziņas Sahāras tuksneša dzīlēs glābējiem beidzot izdevās ieraudzīt un izglābt Parīzes-Dakaras rallija ekipāžu ar numuru 178 un tās pilotu Marku Tečeru. Lielbritānijas "Dzelzs lēdijas" Mārgaretas Tečeres mīļoto dēlu. Vai patiešām jauneklis pārvērtēja savus spēkus un izrādījās negatavs tuksneša pārbaudījumam, vai tomēr sarīkoja nelielu izrādi, lai atgrieztos publikas uzmanības centrā? Ir arī šāda versija...

Kā radies Latvijas distanču slēpošanas fenomens? Patrīcijas Eidukas panākumu anatomija

Foto: Scanpix/LETA

Slēpotāji ir liels iemesls, kāpēc pašmāju sporta folklorā savulaik radās apzīmējums – "olimpiskie tūristi". Šosezon sasniedzot vienu lielisku panākumu pēc cita, Patrīcija Eiduka šobrīd šo stereotipu lauž. "Pēdējo divu gadu laikā viņa ir veikusi ceļu no jaunas meitenes līdz profesionālai sportistei," saka Patrīcijas tagadējā trenere, divkārtējā pasaules un olimpiskā čempione Justīna Kovalčika. 20 gadu vecumā latviete vēl ir tikai karjeras sākumposmā. Cik augstu viņa var uzkāpt?

Tāpat pagājušajā nedēļā Jānis Freimanis izstāstīja stāstu par Ronalda Ķēniņa tagadējo treneri, NHL "pēdējo mohikāni" – Kreigu Matavišu, kurš lielajā līgā kā pēdējais spēlēja bez aizssargķiveres, bet tas viņam netraucēja pabeigt karjeru bez smadzeņu satricinājumiem, toties ar četriem Stenlija kausa čempiona gredzeniem. Raimonds Rudzāts tikmēr piesēdās un paanalizēja, kā un kāpēc tiek šķērdēts viens no jaudīgākajiem kapitāliem Latvijas sporta saimniecībā – Latvijas hokeja spēks. Jeb citiem vārdiem – kā "lauvassirdis" attapās šaurā krātiņā, kurā turklāt iegājušas un ieslēgušās labprātīgi.

Kas gaidāms "MVP"

Savos dažbrīd skarbajos iespaidos par Latvijā hokejā piedzīvoto un personībām, kas ap to šiverējas arī šodien, nākamnedēļ MVP slejās padalīsies viens no labākajiem leģionāriem, kāds Rīgā spēlējis KHL hokeju, par spēli ar ripu ko pateikt būs arī Armandam Pučem, aicināsim ekspertus salikt pa plauktiem kāda populāra Latvijas sporta veida paveikto un nepaveikto, tuvāk iepazīstināsim ar kādu patiešām apbrīnojamu sporta personību, kura harisma un meistarība turpina iet soli solī par spīti pases datu "iebildumiem", pastāstīsim par satraucošām blaknēm, ar kādām Covid-19 dīkstēves laikā saskaras viens no pasaules titulētākajiem atlētiem, kā arī vēl citas tēmas.