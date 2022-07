'MVP': Nodevēju liktenis, Latvijas hokeja izdauzītie zobi un vārdi Matīsa Kivlenieka piemiņai

Pagājušo nedēļu ar hokeja tēmu gan iesākām, gan noslēdzām, taču paša hokeja tajā diemžēl bija maz. Pieminot traģiskos notikumus pirms gada, kas Latvijas hokejam atņēma Matīsu Kivlenieku, grūti sagremot faktu, ka šodien ir puiši, kas to gatavi darīt labprātīgi – biezāka maka ilūzijas vārdā. MVP nedēļa Nr.27 šogad paliks vēsturē ar tukšuma un vilšanās sajūtām...

Ulvis Brože: Alkatības atkarība. 'Labākais manai ģimenei' jeb Latvijas hokeja izdauzītie zobi

Foto: Romāns Kokšarovs/F64

Latvijas hokeja seja pēdējās nedēļās cietusi ļoti smagi. Tik smagi, ka vēl nav skaidrs, kurš no speciālistiem pēc visa notikušā spēs palīdzēt – zobu protēzists, plastiskais ķirurgs vai vairs tikai pataloganatoms. Miks Indrašis, Jānis Kalniņš... "Labāk par šādiem cilvēkiem un viņu izdarītajām izvēlēm uzzināt laikā, kad pa mūsu valsti nelido uz dzemdību namiem notēmētas raķetes un aiz stūra negaida pēdējā lode," savā komentārā atzīst Ulvis Brože.

'MVPersonība': Gundars Vētra par 90. gadu NBA, naudu Latvijā, olimpiādi Barselonā un draugiem Krievijā

Foto: Kadrs no video

Atceraties 1992. gadu? Noteikti atceraties. Barselonas olimpiāde, basketbols, krekli, sirdsapziņas... Pagājuši 30 gadi, vēsture izmetusi slaidu loku, un savā ziņā mēs atkal esam turpat – krustcelēs, kurās daudziem jāpieņem lēmums: lepnā Latvija vai izdevīgā Krievija. Vilinājums ir liels... Gundars Vētra šīs kurpes piemērīja toreiz, un maksājis par šo lēmumu kopš tās dienas. "MVPersonība" lielajā sarunā ar viņu – arī par to. Bez lietussardziņa un cukurotas maliņas. Tā gan tikai viena no ļoti daudzām tēmām, jo Gundara pieredze dzīvē un sportā ir absolūti tā vērta – no PSRS līdz NBA, no Eiropas flagmaņiem līdz Latvijas izlasēm, no Amerikas sapņa līdz Krievijas realitātei.

Paņēma priekpilnu cilvēku... Gads kopš Matīsa Kivlenieka nāves

Foto: Vladislavs Proškins/F64

4. jūlijs ir diena, kad Latviju pāršalca viena no traģiskākajām ziņām mūsu sporta vēsturē – tieši pirms gada negadījumā ASV Neatkarības dienas svinību laikā nepilnu 25 gadu vecumā dzīvību zaudēja Matīss Kivlenieks. Pieminot Matīsu, MVP uzrunāja četrus no tuvākajiem viņa draugiem, kuri piekrita dalīties atmiņās par kopā piedzīvoto ne tikai hokeja laukumā, bet arī ārpus tā.

Vēl pagājušajā nedēļā pastāstījām par Klāvu Lisovski – bijušo BMX braucēju, tagad treneri, kurš pirms gada Tokijas olimpiskajās spēlēs priecājās par izcīnītu medaļu. Tiesa – ne kopā ar Latvijas izlasi... Mūsu pašu antiņu "iedvesmoti", palūkojāmies, kas vēl drūzmējas stikla kalnā jājēju rindā, proti – spēlētājus no rietumvalstīm, kas arī pašreizējos apstākļos bez sirdsapziņas pārmetumiem gatavi doties uz Krieviju un pelnīt tur teroristu salaupītos rubļus. Visbeidzot – nespējām palikt vienaldzīgi pret kādu nesen sasniegtu rekordu, kas rosināja mums apzināt raibākās profesionālās biogrāfijas Ziemeļamerikas līgu vēsturē – spēlētājus, kas karjeras laikā vistrakāk tikuši mētāti pa komandām, tādējādi kolekcionējot NBA vai NHL klubu pierakstus un kreklus.

Kas gaidāms "MVP"

Šonedēļ mēģināsim analizēt, kā tas nākas, ka zvaigznes NHL draftā ir slovākiem un pat austriešiem, kamēr Latvija nu jau ļoti sen vairs nespēj izaudzināt spēlētājus, kas būtu gatavi spēlēt klavieres, nevis tikai tās pienest kādam citam. Būs ieskats kādā interesantā pasaules basketbola projektā, kurā nākamnedēļ gatavojas debitēt viens no nesenajiem Latvijas izlases līderiem, iepazīstināsim ar nesen Latvijas izlasē debitējušo Anetes Šteinbergas jaunāko brāli, atzīmēsim F-1 sezonas ekvatora šķērsošanu, kā arī pievērsīsimies pēdējā laika skaļākajam notikumam Krievijas sporta aizgaldā un tā vēsturiskajam fonam.