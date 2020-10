Cīņa turpinās: RFS vadība FK 'Liepāja' paziņojumus sauc par meliem

"Optibet" Latvijas futbola virslīgas strīds par pārcelto "Liepāja" un RFS spēli nebeidz rimties. Rīgas klubs jaunākajā paziņojumā FK "Liepājas" paziņojumus sauc par nepatiesu informāciju un meliem, kā arī RFS vērsies Latvijas Futbola federācijas (LFF) Disciplinārlietu komitejā ar lūgumu liepājniekiem piespriest tehnisko zaudējumu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jau vēstīts, 17. oktobrī aizvadīto spēli Liepājas "Daugavas" stadionā starp "Liepājas" un RFS vienībām aprāva problēmas ar mākslīgo apgaismojumu. Spēles 54. minūtē izdzisa trešdaļa no stadiona apgaismojuma. Komandas pēc maza pārtraukuma turpināja spēli, Mārtiņam Ķiguram ar precīzu sitienu izvirzot mājiniekus vadībā. Taču tad gaisma pilnībā izdzisa jau uz diviem stabiem.

Latvijas Futbola federācija (LFF) vairākas dienas neziņoja par iespējamiem soļiem šajā jautājumā un 19. oktobrī pieņēma lēmumu maču pilnībā pārspēlēt. Par atkārtotās spēles datumu tika noteikts 25. novembris plkst. 13:00. Pirmdien "Liepāja" un RFS neizspēlētā mača strīdā iesaistījās Latvijas čempione "Riga FC". Ar to situācija nebeidzās, jo Liepāja vērsās LFF Disciplinārlietu komitejā, uzsverot, ka virslīgas lēmums ir prettiesisks un aicinot viest skaidrību. Savukārt otrdien "Riga" FC turpināja uzsvērt, ka vēlas atklātu un godīgu spēli.

"Tā kā FK "Liepāja" publiski turpina izplatīt nepatiesu informāciju un melus, RFS klubs ir spiests atkārtoti paskaidrot 17. oktobra notikumus," teikts RFS publicētajā paziņojumā sociālajā tīklā "Facebook". Tā turpinājumā atgādināts par notikumu gaitu un uzsvērts, ka apgaismojuma pazuda tieši pie RFS komandas vārtiem, kas sarežģīja situāciju arī kluba vārtsargam Danilo Kučeram. "RFS nāca pretī un piekrita spēli turpināt pat šādos mūsu klubam nelabvēlīgos apstākļos, jo uzskata, ka labākie ir jānoskaidro futbola laukumā."

"Vispirms gribam pievērst uzmanību, ka līdz šim brīdim neviens no publicētajiem dokumentiem neliecina par to, ka elektrības problēmas radās "Latvenergo" vai citu no FK "Liepāja" neatkarīgu apstākļu dēļ. Joprojām pastāv liela varbūtība, ka tieši FK "Liepāja" kā spēles organizators ir vainīga par spēles pārtraukšanu," teikts turpinājumā. "Otrkārt ir svarīgi atzīmēt, ka FK "Liepāja" nenodrošināja ģeneratoru, kas ļautu komandām spēlēt pat gadījumā, ja elektrības zudums bija saistīts ar problēmām nesaistītām ar FK Liepāja. Arguments, ka stadions nepieder klubam, nav nopietns. Tieši tāpat RFS nepieder Arkādijas stadions, taču tas nekādā veidā netraucē mums nodrošināt ģeneratora klātbūtni uz visām RFS mājas spēlēm. Turklāt atšķirībā no FK Liepāja mēs arī turpmāk plānojam aizvadīt vakara spēles pie apgaismojuma, jo saprotam, ko tas dod Latvijas futbolam."

"Ļoti svarīgs fakts, par kuru netiek runāts. Visur tiek uzsvērts, ka RFS vienpusēji atteicās turpināt spēli nākamajā dienā un uzreiz devās atpakaļ uz Rīgu, taču nekur netiek pieminēts fakts, ka spēles inspektors piedāvāja divus variantus – spēli turpināt nākamajā dienā vai arī gaidīt turpmākos attiecīgo instanču lēmumus, kuri tiks pieņemti tuvākajās dienās.

RFS konkrētajā situācijā uzskatīja, ka sākumā ir jānoskaidro visi notikušā apstākļi un tikai tad, kad ir zināmi iemesli un atbildīgie, attiecīgajām instancēm jāpieņem lēmums. Turklāt RFS jau trešdien bija paredzēta principiāla un ļoti svarīga Latvijas kausa spēle ar "Riga" FC, kuru upurēt pretinieku komandas apgaismojuma problēmu dēļ nebūtu pareizi, bet tai kvalitatīvi sagatavoties vairs nebūtu nekādu iespēju."

RFS paziņojumā teikts, ka klubs izvēlējās otro delegāta piedāvāto variantu - gaidīt turpmākos attiecīgo instanču lēmumus pēc tam, kad tiks noskaidroti visi apstākļi.

"RFS ir vērsies LFF disciplinārajā komitejā ar lūgumu piešķirt FK "Liepāja" tehnisko zaudējumu ar rezultātu 0:3," cīņu turpināt noskaņota RFS. "Tāpat lūgums FK "Liepāja" lietderīgi izmantot no RFS kluba izmitināšanas un ēdināšanas ietaupīto naudu un iegādāties ģeneratoru."