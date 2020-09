Briedis pirms WBSS fināla: šī ir mana otrā iespēja

Latvijas bokseris Mairis Briedis pirms sestdien gaidāmā Pasaules Boksa supersērijas (WBSS) fināla pret kubieti Junieru Dortikosu atgādināja, ka šī ir viņa otrā iespēja pēc 2018. gadā piedzīvotā zaudējuma ukrainim Oleksandram Usikam.

Brieža un Dortikosa cīņai sākotnēji bija jānotiek Rīgā, 21. martā, tomēr Covid-19 pandēmijas dēļ notikums jau divreiz pārcelts. Vispirms WBSS to cerēja aizvadīt maijā, tomēr galu galā tika lemts par fināla aizvadīšanu 26. septembrī Minhenē. Duelis notiks "Plazamedia Broadcasting Center" televīzijas studijā, bet cīņu klātienē skatītāji vērot nevarēs.

Šāda situācija piespieda bokserus vairākus mēnešus gatavoties cīņai, par kuras vietu un datumu nebija pieņemts lēmums. Briedis tāpēc ilgstoši turpināja uzturēt fizisko formu, kuru dēvēja par "30, 40 procentu" lielu.

"Mums bija divas nometnes," ceturtdien aizvadītā preses konferencē teica Briedis. "Nezinu, kura bija labāka – pirmā vai otrā. To mēs redzēsim pēc cīņas rezultāta. Paldies dievam, ka cīņa notiks, turklāt tādā boksa lielvalstī kā Vācija. Tas man ir liels pagodinājums atgriezties šeit boksēt. Cerams, ka tas notiek ne pēdējo reizi."

2017. gada martā Briedis cīnījās Vācijas pilsētā Dortmundē, kur izcīnīja tobrīd nozīmīgāko uzvaru savā karjerā. Pieveicot Vācijas pārstāvi Marko Huku, Latvijas sportists ieguva prestižo Pasaules Boksa padomes (WBC) čempionu jostu, kā arī Starptautiskās Boksa organizācijas (IBO) titulu pirmajā smagajā svarā.

"Tās bija tādas sajūtas, kā, pirmo reizi aizvedot savu dēlu uz pirmo klasi skolā. Tā es uzgāju uz lielākas skatuves un ieguvu pirmo titulu. Uzticos savai komandai, ka mēs esam izdarījuši lielu darbu. Mājās uzdod jautājumu, vai Rīgā nepalīdzētu mājas sienas. Mana siena būs līdzās jebkurā gadījumā – tā ir mana komanda, mazā sieniņa apkārt man," izteicās Briedis.

Briedis Minhenē ieradās trešdien. Viņš izmantoja iespēju, ka varēja ilgāk pabūt savā dzimtenē. "Jūtamies labi, apstākļi šeit mums ir labi. Laika apstākļi šeit ir labāki nekā Rīgā. Svarīgākais ir tas, kā jutīsimies ringā. Mums bija izvēle atbraukt trešdienā, tāpēc to izvēlējāmies. Laika josla arī nav liela, tāpēc varējām braukt vēlāk," preses konferencē ar medijiem platformā "Zoom" sacīja Briedis.

"Atlikušajās dienās jāpietur savs svars. Jāuztur arī labs garastāvoklis," par svarīgākajiem uzdevumiem atlikušo pāris dienu laikā teica Briedis. Pirms cīņas viņš paļausies, ka treneri viņu uzmundrinās.

Brieža ceļš uz WBSS finālu izvērtās skandalozs, jo viņam par sitienu ar elkoni atņēma pusfinālā izcīnīto Pasaules boksa organizācijas (WBO) čempionu jostu. Briedis cer, ka rēķinus ar poli Kšištofu Glovacki varēs nokārtot pēc WBSS fināla.

"Mēs cīnāmies šajā turnīrā par pirmo vietu. Šeit bija acīmredzami, ka jāturpina šis ceļš. Mēs nevarējām atkāpties no tā arī no juridisko apsvērumu dēļ. Ja varēsim visu ar Glovacki nokārtot pēc tam, tad darīsim to. Par to tagad nedomāju. Domāju par finālu šajā lieliskajā turnīrā," uzsvēra Briedis.

Covid-19 dēļ bokseriem jāsadzīvo ar dažādiem ierobežojumiem, bet Latvijas bokseris saskatījis arī ieguvumus.

"Tas, ka nav publiskie treniņi un citi pasākumi pirms cīņas, vairāk nomierina, jo nav jāiet cilvēkos. Varēju aiziet pie upes vai pie ezera, kur padomāt par cīņu," turpināja Briedis. "Ja skatās uz cīņu ar humoru, tad tā vairāk izskatīsies kā skolas laikos, kad bija jāiet kauties ar kādu no citas klases. Tas būs pārbaudījums boksēties bez saviem līdzjutējiem."

Briedis uzsvēra, ka viņu jau skriešanas treniņos Mežaparkā uzmundrina, ja kāds pamāj vai novēl veiksmi. "Tad sāku skriet vēl ātrāk un trenerim mani jānomierina," atzina latvietis.

Briedim bijis daudz laika, lai sagatavotos cīņai. Viņš ar treneriem skatījušies Dortikosa iepriekšējās cīņas, ne tikai viņa vienīgo zaudējumu Gasijevam. "Katrs boksējas savā stilā. Visi zināja, kā brāļi Kļičko boksējās, bet neviens viņus desmit gadus nevarēja uzvarēt. Viena lieta ir redzēt, kā cīņa izskatās no malas, bet cita – redzēt to ringā," sacīja Briedis.

Sportistam tika arī taujāts par pagājušajā WBSS sezonā piedzīvoto zaudējumu Rīgā, kad Briedis pusfinālā piekāpās ukrainim Oleksandram Usikam. Usiks finālmačā pieveica Muratu Gasijevu, kurš Sočos pusfinālā uzvarēja Junieru Dortikosu.

"Pēc cīņas ar Usiku ļoti daudz pārdzīvoju," atminas Briedis. "Pēc tam sapratu, ka tā tam bija jānotiek. Manā dzīvē daudz kas sakārtojas tieši tā, kā tam jānotiek. Ja būtu uzvarējis cīņu, mana karjera nebūtu gājusi uz augšu. Usiks tajā brīdī bija pelnījis uzvarēt vairāk nekā es. Šeit tāpēc ir mana otrā iespēja, kurā mēs parādīsim fantastisku cīņu. Tādu, kuru boksa pasaulē atcerēsies ilgi. Ceru, ka būs ļoti skaista un skatāma cīņa, lai to varētu baudīt vairākus gadus pēc šī notikuma."

Dortikosa zaudējumu Sočos atcerējās arī WBSS organizators Kalle Zauerlands, kurš minēja, ka kubietis pēc cīņas sabrucis viņa rokās.

"Tā bija pamācoša pieredze," teica Dortikoss. "Kopš tās cīņas esmu ļoti nobriedis. Esmu šeit ieradies, lai parādītu pasaulei, kāpēc esmu labākais un reabilitētos. Ar laiku tikšu pie iespējas cīnīties pret Gasijevu."

Pirms cīņas ar Briedi Dortikoss savā treniņu procesā neko nav mainījis. "Visu darīju tāpat kā pirms ceturtdaļfināla un pusfināla. Centos aizvadīt perfektu treniņnometni, neraugoties uz visām grūtībām," viņš sacīja.

Fakts, ka cīņa notiks bez skatītājiem ir jāpieņem un to bokseri nevar kontrolēt, piebilda kubietis. "Mums nebūs fani, kas mūs vēros. Taču es darīšu savu darbu, un viņi varēs skatīties to televīzijas tiešraidē."

Kubas pārstāvis atkārtoja jau iepriekš minētos vārdus, ka cīnīsies par godu leģendārā Muhameda Ali piemiņai. Dortikoss atgādināja, ka Muhameds Ali pirms 44 gadiem Minhenē izpildīja pēdējo karjeras nokautu, pieveicot Ričardu Danu.

WBSS fināla uzvarētājs iegūs Muhameda Ali vārdā nosaukto trofeju. Savukārt IBF čempionu tituls šobrīd pieder Dortikosam, kuru viņš ieguva cīņā pret amerikāni Endrū Tabiti. Žurnāla "The Ring" vērtējumā Briedis un Dotikoss ir pasaules ranga līderi savā svara kategorijā, tāpēc abi cīnīsies par "The Ring" lineālo čempionu titulu.

34 gadus vecais Dortikoss izcīnījis 24 uzvaras, tikai divās no tām esot spiests ringā aizvadīt visus paredzētos raundus, un arī piedzīvojis vienu zaudējumu – nedēļu pēc Brieža zaudējuma Oleksandram Usikam kubietis Sočos otrā WBSS pusfinālā ar nokautu zaudēja krievam Muratam Gasijevam.

Par gadu vecākais Briedis profesionālā boksera karjerā izcīnījis 26 uzvaras, no kurām 19 bijušas ar nokautu, un cietis vienu zaudējumu WBSS pirmās sezonas pusfinālā Rīgā pret Usiku.