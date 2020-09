WBSS rīkotājs Zauerlands: Latvijas vēsturē nav Briedim līdzvērtīgu sportistu

Pasaules Boksa supersērijas (WBSS) rīkotājs Kalle Zauerlands pēc Maira Brieža uzvaras sestdien notikušajā finālmačā ar kubieti Junieru Dortikosu pētījis citus Latvijas sporta panākumus, kas viņam ļāvis secināt, ka Mairis Briedis ir panākumiem bagātākais sportists Latvijas vēsturē, pirmdien plašā sarunā ar Latvijas žurnālistiem klāstīja Zauerlands.

Zauerlands neslēpa prieku par cīņu, kas atalgojusi WBSS organizācijas ieguldīto darbu tās rīkošanā. Salīdzinot ar pārējiem diviem WBSS otrās sezonas fināliem, Maira Brieža un Juniera Dortikosa cīņa bijis izteikts duelis starp uzbrūkošu bokseri (Dortikosu) un sportistu, kurš paļaujas uz pretuzbrukumiem (Briedi).

"Briedim nozīmīgs mirklis bija, šķiet, trešajā raundā," savus iespaidus par cīņu stāstīja Zauerlands. "Viņš uzņēma sitienu ar labo roku un uzreiz atbildēja ar četru sitienu kombināciju. Man liekas, ka tas notika man vistuvāk esošajā stūrī. Redzēju Dortikosa seju, un viņš izskatījās pilnībā apmulsis. Visticamāk, viņš nesagaidīja, ka Briedis tūlīt kritīs, bet vismaz nodomāja, ka sitienam būs kāds efekts."

WBSS pārstāvis arī uzsvēra, ka klātesošajiem Brieža uzvara bijis pašsaprotams iznākums, bet šādos gadījumos viņam tāpat vienmēr ir uztraukums, jo pretuzbrukumus izpildoša boksera panākuma noteikšanai nepieciešami labi tiesneši. Zauerlands vien nosmēja, ka tiesnesis, kurš piešķīra neizšķirtu iespējams, cīņas laikā aizgājis uz tualeti. Turklāt rīkotājs atklāja, ka ceturtais, rezerves tiesnesis cīņu arī vērtējis ar rezultātu 117-111 par labu Briedim.

"Mairis izpildīja pasaules klases pretuzbrukumus. Tie bija fenomenāli un prasīja daudz darba. Tomēr beigās tas bija tā vērts. Tā bija viena no lieliskākajām pretuzbrukumu cīņām, ko esmu redzējis šajā līmenī. Viņš tos izpildīja 12 raundu garumā, kas savā ziņā ir ļoti riskanta taktika," klāstīja vācu sporta funkcionārs.

"Lielas uzslavas pelnījis Maira treneris. Neprotu viņu valodu, bet bija interesanti 12 raundu garumā dzirdēt vārdus "fokuss!" no viņa ringa stūra. Daži žurnālisti rakstīja, ka Dortikoss, sākot ar septīto raundu, bija noguris. Viņš nogura Maira sitienu dēļ! Turklāt, neskatoties, cik noguris ir tāds bokseris kā Dortikoss, viņš ir bīstams līdz pēdējam gongam," turpināja Zauerlands, kurš atkārtoti uzsvēra Brieža koncentrēšanās spējas.

Jau ziņots, ka Mairis Briedis pieļauj iespēju nākotnē pāriet uz supersmago svara kategoriju. Par šādu karjeras soli tika vaicāts arī Zauerlandam, kurš piesauca Brieža ikdienas svaru. Proti, supersmagsvaru kategoriju pārstāv bokseri, kuri ir smagāki par 90,71 kilogramu, un šādu svaru latvietis ikdienā pārsniedz. Jāmin, ka Briedis piektdien pirms aizvadītās cīņas svēra 89,81 kilogramus.

"Domāju, ka Mairis noteikti var izaicināt supersmagsvarus. Viņš ikdienā ir 97, 98 kilogramus smags. Tas ir krietni pāri pirmā smagā svara limitam. Saprotams, ka viņam uztura speciālists palīdz nomest svaru, lai iekļautos šajā limitā. Turklāt viņš uz papīra ir nokautējis pašreizējo WBA pasaules čempionu supersmagsvaros – Manuelu Čarru," stāstīja Zauerlands.

Cīņa starp Briedi un Čarru notika 2015. gadā Čečenijā, kad Latvijas sportists pretinieku pieveica Čečenijas republikas prezidenta Ramzana Kadirova priekšā.

Zauerlands uzsvēra, ka svarīgākais ir pašam Briedim izlemt par savas karjeras turpmāko gultni. Tomēr funkcionārs bija gatavs izteikt savas domas, kad viņam tika taujāts par padomu, ko viņš sniegtu Briedim. Viņš arī atgādināja, ka Briedis, paliekot pirmajā smagajā svarā, varētu cīnīties ar Kšištofu Glovacki. WBO komisija pērn jau nozīmēja revanša cīņu, kuru Briedis labprāt kādreiz aizvadītu.

"Domāju, ka viņš pirmajā smagajā svarā jau visu ir paveicis. Viena, teiksim, lielās naudas cīņa būtu remačs pret Glovacki. Nedomāju gan, ka Mairim atlicis ko pierādīt pirmajā smagajā svarā. Manuprāt, supersmagsvari būtu dabīgs solis uz augšu. Zinu, ka Mairis domā kā sportists. Aplūkojot visus viņa izaicinājumus, ko gan viņš iegūtu no atgriešanās pirmajā smagajā svarā? Viņš jau pirms fināla rangā bija numur viens. Tas tika iekalts akmenī, pieveicot Dortikosu, kurš manās acīs ir otrs labākais šajā kategorijā," izteicās Zauerlands.

Viņa skatījumā Briedim augums ir krietni piemērotāks supersmagsvariem nekā Oleksandram Usikam. Ukrainas sportists spēra līdzīgu soli, pārejot kategoriju augstāk, pēc uzvaras pirmajā supersērijas sezonā, kuras pusfinālā viņš pieveica tieši Briedi. Abi sportisti jau toreiz apliecināja, ka labprāt aizvadītu vēl vienu cīņu. Zauerlands arī teica, ka tieši ar cīņu pret Usiku latvietis varētu uzsākt karjeru supersmagajā svara kategorijā.

"Pateicoties saviem sasniegumiem, viņš uzreiz nonāktu ļoti augstu rangā. Viņam nevajadzētu sākt no apakšas. Viņš bez nevienas aizvadītas cīņas varētu būt "top-5" vai "top-6" supersmagsvaros. Tomēr par to ir pāragri runāt. Viņš tagad mazliet atpūtīsies. Kā ģimenes cilvēks viņš to ir pelnījis," izteicās Zauerlands.

Funkcionārs pie viena noliedza, ka trešajā WBSS sezonā jau paredzēta vieta supersmagā svara kategorijai. Tā šobrīd vien esot viena no iespējamajām kategorijām, kura varētu tikt pievienota organizācijas rīkotajām sacensībām. Šādā gadījumā Briedim gan uzreiz tiktu piedāvāta vieta sacensībās, ja viņš to vēlētos, uzsvēra vācietis.

Organizators jau uzreiz pēc sestdienas cīņas nosauca Brieža panākumu par lielāko sportisko sasniegumu Latvijas vēsturē. Pirmdienas sarunā ar žurnālistiem Zauerlands izteicās jau konkrētāk par pausto viedokli.

"Pirms cīņas abiem puišiem teicu – šī cīņa ir iespēja iekļūt vēstures grāmatās. Sarunā ar Mairi atgādināju, ka viņš sevi var padarīt par leģendu. Tieši pirms šī zvana apskatīju visus Latvijas sportistus un sportistes. Ja viņa karjera šodien tiktu noslēgta, Latvijā nebūtu viņam līdzvērtīgu piemēru. Neviens nav sasniedzis Maira paveikto," savu viedokli pauda vācietis.

Kolēģis no "Sportacentrs.com" pieminēja, ka Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko pirms trim gadiem uzvarēja Francijas atklātajā tenisa čempionātā. Boksa pasaules pārstāvis atbildēja, ka labi pazīst Ostapenko un apmeklējis viņas uzvarēto pusfināla spēli pret Šveices tenisisti Tīmeu Bačinski. Taču šis sasniegums Zauerlanda acīs nav pielīdzināms Brieža izcīnītajiem trim pasaules čempiona tituliem.

"Boksa pasaulē aizvadīt tādu karjeru, kāda bijusi Mairim… Viņš izcīnīja pasaules titulu Vācijā. Tad piedalījās WBSS pirmajā sezonā, aizsargāja titulu un bija tik tuvu uzvarai pret Oleksandru Usiku. Un tad atgriezās, uzvarot vēl vienu pasaules titulu, kā arī visas pasaules priekšā izcīnīja Muhameda Ali trofeju. Nesaskatu nevienu citu sportistu vai sportisti Latvijas vēsturē, kas paveicis ko tādu," īpaši Brieža spēju reabilitēties pēc zaudējuma Usikam uzsvēra WBSS pārstāvis.

Kā allaž, Zaurlends izvairīgi runāja par naudas summām, kuras apgrozās WBSS. Organizācijas pārstāvis nekomentēja Vācijas presē publicēto informāciju, ka Briedis par uzvaru nopelnījis 1,7 miljonus eiro. Funkcionārs gan izteicās par cīņas sasniegumiem televīzijas reitingu ziņā.

"Viņš šobrīd ir ļoti pelnošs vārds Lielbritānijā. Cīņai "Sky Sports" ēterā Anglijā bija sensacionāli reitingi. Piemēram, tā apsteidza tobrīd notiekošo [skota] Džoša Teilora cīņu," klāstīja funkcionārs, kurš uzsvēra, ka Anglijā ir plaša supersmagā svara kategoriju iecienījusi auditorija.

Jau ziņots, ka Zauerlandam labpatiktu nākamo Maira Brieža cīņu organizēt Latvijas Nacionālās operas telpās. Šī lokācija jau iepriekš tika noskatīta cīņai pret Dortikosu, bet Latvijā valdošie Covid-19 ierobežojumi neļāva notikumu organizēt Rīgā.

Funkcionāram tika vaicāts, vai viņš apsvērtu WBSS trešajā sezonā kādu cīņu bez Brieža līdzdalības organizēt Latvijā.

"Tas nav noslēpums, ka WBSS mīl Rīgu. Mēs Rīgā esam bijuši biežāk nekā jebkur citur pasaulē (smejas). Diemžēl, izvēloties Rīgu finālcīņai, ārpus Latvijas saņēmām daudz kritiku. Šādai izvēlei bija vienkāršs iemesls. Finansiālā ziņā ir citas, labākas vietas. Taču "Arēna Rīga" ir ļoti piemērota televīzijai, un, manuprāt, tai ir vieni no pasaulē labākajiem līdzjutējiem. Ne velti Roberts Bērds – viens no pieredzes bagātākajiem tiesnešiem pasaulē – nedzirdēja gongu Brieža un Glovacka cīņā."

"Rīkojot cīņu neitrālā vietā, vajadzīgs kāds vietējai publikai interesants elements. Redzēju, ka nedēļas nogalē Latvijā veiksmīgi tika aizvadīta [Ričarda] Bolotņika cīņa. Izvēloties pareizo "undercard" bokseri, pēc kura tiek aizvadīta galvenā cīņa… Kāpēc gan ne?" izteicās Zauerlands, kurš nodēvēja Latviju par boksa pasākuma rīkotāja sapni, jo visa vakara gaitā arēna ir par kādiem 70 procentiem piepildīta.

Jau vēstīts, ka Mairis Briedis sestdien WBSS finālā pārspēja kubieti Junielu Dortikosu un izcīnīja Muhameda Alī vārdā nosaukto trofeju. Tāpat latvietis ieguva Starptautiskās Boksa federācijas (IBF) čempionu jostu un žurnāla "The Ring" titulu.