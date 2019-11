'Dinamo' varonis Protapovičs: pēc zaudējuma 'Vitjazj' sarīkojām sapulci

Rīgas "Dinamo" komandas uzbrucējs Aleksandrs Protapovičs pēc otrdien izcīnītās uzvaras Kontinentālās hokeja līgas (KHL) spēlē pret Čerepovecas "Severstaļ" atklāja, ka vienība pēc zaudējuma Maskavas apgabala "Vitjazj" klubam izbraukuma maču sērijas ievadā sarīkoja sapulci.

"Dinamo" vienība otrdien attālinājās no KHL Rietumu Konferences pēdējās pozīcijas īpašnieces "Severstaļ", pretiniekus viesos uzvarot papildlaikā ar rezultātu 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0).

"Bija ļoti sīva spēle. Abām komandām ir vienāda situācija – tās atrodas tur, kur nevēlas būt. Mačs bija ļoti spraigs un nervozs. Izturējām un izcīnījām divus punktus, kas mums šobrīd ir ļoti svarīgi," pēcspēles preses konferencē stāstīja Ankipāns.

Uzvaras vārtus rīdzinieku labā guva Aleksandrs Protapovičs, bet pamatlaikā izcēlās Brendons Makmilans.

"Pēc pirmās trešdaļas sakārtojām savu spēli. Spēlējām, pildot treneru norādījumus. Bijām ļoti uzmanīgi un akurāti. Čerepovecā vienmēr ir grūti spēlēt. Šeit ir liela spēkošanās, daudz cīņas pie bortiem. Kopumā spēli nospēlējām ļoti pacietīgi un papildlaikā sagaidījām savu iespēju," klubs citē Protapoviča teikto.

Protapovičam uzvaras vārtos ļoti labu piespēli atdeva Kristaps Sotnieks.

"Vārtsargs bija nedaudz iznācis no vārtiem un, kad ripa man nedaudz atlēca no nūjas, viņš nodomāja, ka vairs to nepaspēšu nokontrolēt. Bet man tas izdevās un ieraidīju ripu vārtos. Ļoti svarīga uzvara, kas mums dod tik ļoti nepieciešamos punktus," pauda Protapovičs.

Rīdzinieki uzvarējuši divos mačos pēc kārtas.

"Izbraukumu kopumā vērtētu pozitīvi, ja nebūtu šīs pirmās, sliktās spēles. Pēc tās mēs uztaisījām sapulci, izvērtējām savas kļūdas un spējām savākties. Tagad jau jāgatavojas spēlei ar SKA," atzīmēja uzbrucējs.

Rīdzinieki līgā ir četru atpalicēju komandu grupā, kurā bez pašiem ietilpst arī Minskas "Dinamo", Čerepovecas "Severstaļ" un Čeļabinskas "Traktor". Komandas satilpst trīs punktos, bet otrie šajā četriniekā šobrīd ar 27 punktiem ir rīdzinieki un pēdējie ar 25 punktiem – čerepovieši.

Šī rīdziniekiem bija pēdējā šī izbraukuma spēle, bet novembra pēdējā dienā mājās paredzēts mačs pret spēcīgo Sanktpēterburgas SKA.