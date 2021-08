Rubio neticams sniegums; amerikāņi Gasolu pēdējā spēlē pieveic Spānijas 'zelta paaudzi'

Spānijas basketbola izlase otrdien Tokijas olimpisko spēļu ceturtdaļfinālā aizraujošā spēlē piekāpās ASV valstsvienībai. Visticamāk, pēdējoreiz pret sīvajiem pretiniekiem laukumā gāja vismaz pāris Spānijas basketbola leģendas.

Spānijas basketbolisti amerikāņiem piekāpās ar rezultātu 81:95 (21:19, 22:24, 20:26, 18:26).

Rezultatīvākais spāņu rindās ar 38 punktiem bija Rikijs Rubio, kurš realizēja 13 no 20 metieniem no spēles, kā arī visus astoņus soda metienus. Savukārt uzvarētāju rindās teicamu maču aizvadīja Kevins Durants, kurš sakrāja 29 punktus (realizēti desmit no 17 metieniem no spēles).

ASV izlasei spēles ievadā izdevās sekmīgi doties vairākos caurgājienos, ātri vien panākot vadību 10:17. Atbildi parādā nepalika Rubio, kurš triju uzbrukumu gaitā sakrāja astoņus punktus, palīdzot Spānijas izlasei uzvarēt pirmajā ceturtdaļā.

Spāņiem vislabāk padevās otrās ceturtdaļas ievads, kad veiksmīgi spēlēja vairāki rezervisti. Saspēli labā līmenī organizēja pieredzējušais Serhio Rodrigezs, bet zem groziem auguma pārsvaru izmantoja Villijs Ernangomezs un Viktors Klavers, nodrošinot jau vadību 39:29. Taču ceturtdaļas izskaņā veiksmīgi spēlē atgriezās Durants, Spānijas izlase pieļāva vairākas kļūdas aizsardzībā, un, dodoties puslaikā, rezultāts jau bija neizšķirts (43:43).

Pēc puslaika pārtraukuma Spānijas izlases garajiem spēlētājiem vairs nepavisam negāja viegli. Vienu iespēju pēc otras šķērdēja Klavers, Ernangomezs un arī jaunais Usmans Garuba, kuri atdūrās pret atlētiskajiem amerikāņiem, bet spēli no rezervistu soliņa pārsvarā noskatījās bez punktiem palikušie brāļi Gasoli. Amerikāņi atrada ritmu uzbrukumā, uz brīdi jau panākot +16, taču nenogurdināms bija Rubio, kurš pirmo sešu minūšu laikā guva visus Spānijas izlases punktus. Viņam talkā nāca Rodrigezs, pirms pēdējām desmit minūtēm spāņiem panākot 63:69.

Ceturtajā ceturtdaļā vienu precīzu caurgājienu pēc otra izpildīja Rubio, īsti neļaujot amerikāņiem uzelpot. Taču veiksmīgas Duranta, Drū Holideja un Džeisona Teitama darbības ļāva ASV izlasei principiālos pretiniekus nepielaist tuvāk par astoņiem punktiem.

Zīmīgi, ka Rubio pēdējo reizi tik daudz punktu vienā spēle guva 2006. gadā U-16 vecuma grupas Eiropas čempionāta finālā, kad spēlē pret Krievijas izlasi izcēlās ar 51 punktu, 24 atlēkušajām bumbām un 12 rezultatīvām piespēlēm.

Ziņots, ka pusfināla kārtā jau iekļuvusi Slovēnijas basketbola izlase, kas pārliecinoši pārspēja Vācijas basketbolistus. Viņi cīņas par medaļām uzsāks ar spēli pret Francijas vai Itālijas izlasi. Savukārt amerikāņiem jāgaida iznākums ceturtdaļfināla mačam starp Austrālijas un Argentīnas valstsvienībām. Visas ceturtdaļfināla spēles norisinās otrdien.

Spānijas un ASV izlases aizvadīja ļoti sīvus finālmačus 2008. un 2012. gada olimpiskajās spēlēs, kurās ar vairākām superzvaigznēm bruņotie amerikāņi tikai ļoti smagos mačos spēja pievarēt spāņus. Vienības tikās arī Rio spēļu pusfinālā, ASV izlasei uzvarot vien ar rezultātu 82:76.

Spānijas izlasi šogad pārstāvēja katru no šiem mačiem pieredzējušie Pau Gasols, Rūdijs Fernandezs un Rikijs Rubio, bet divās no trim spēlēm piedalījās arī Marks Gasols, Serhio Rodrigezs, Viktors Klavers un Serhio Ļuļs.

Emocionāls Pau Gasols pēc spēles atzina, ka noslēdzis karjeru Spānijas izlasē, bet vēl aprunāsies ar ģimeni, vai ir vērts turpināt karjeru klubu basketbolā, ziņo medija "Los Angeles Times" žurnālists Dans Voikī. Leģendārais basketbolists pagājušo sezonu noslēdza "Barcelona" komandā, kurai Latvijas basketbolists Rolands Šmits palīdzēja sasniegt ULEB Eirolīgas finālu un triumfēt Spānijas čempionātā.

Savukārt viņa brālis Marks Gasols apstiprināja, ka izpildīs uz vēl vienu sezonu esošās līgumsaistības ar Losandželosas "Lakers" komandu. Taču basketbolists uzskata, ka pienācis laiks atvadīties no starptautiskiem basketbola turnīriem, raksta Voikī.

Vecākais Gasolu brālis Pau jau sasniedzis 41 gada vecumu, 36 gadi ir Fernandezam un Markam Gasolam, bet Rodrigezs, kurš spēlē atzīmējās ar 16 punktiem, ir 35 gadus vecs. Pārējo basketbolistu nākotnes plāni šobrīd vēl nav zināmi, taču, iespējams, ka vēl kāds no viņiem nespēlēs 2023. gada Pasaules kausā un 2024. gada olimpiskajās spēlēs Parīzē.

Pārsvarā 1980. gados dzimusī basketbolistu paaudze gadu laikā nodrošināja Spānijai divas zelta medaļas Pasaules kausā (2006. un 2019. gadā), divas sudraba medaļas olimpiskajās spēlēs (2008. un 2012. gadā), kā arī trīs triumfus Eiropas čempionātos (2009., 2011. un 2015. gadā).