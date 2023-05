Jūnijā notiks pirmais Rīgas saldējuma festivāls

Vasaras ieskandināšana, izklaides parks visai ģimenei un kolosāli daudz garšīgu un jaunu saldējumu par kūstošām cenām – tas viss, kā arī garda muzikālā un kultūras programma ar Latvijā iemīļotu mūziķu koncertiem, sagaidīs pirmā "Rīgas saldējuma festivāla" apmeklētājus. Festivāls notiks 10. jūnijā no pulksten 12 līdz 21 pašā galvaspilsētas sirdī – Vērmanes dārzā, informē "Food Union" pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pirmais Rīgas saldējuma festivāls iecerēts kā noslēdzošais notikums no ģimenes dienai veltītajiem pasākumiem, kas jūnijā tiek rīkoti Rīgā. Kultūras un muzikālo programmu organizē Rīgas pašvaldība.

Vairāk nekā 50 saldējumu vienuviet



Kādi saldējumi būs pieejami? Visi Latvijā populārākie, kurus veikalu plauktos atpazīstam pēc tādiem paaudzēs mīlētiem nosaukumiem kā "Pols", "Tio", "Ekselence" un "Jungle Pop". Kopumā festivāla viesi varēs nogaršot vairāk nekā 50 dažādus šo zīmolu saldējumus – gan iepriekš iecienītos, gan pavisam jaunos, kas radīti šai vasaras sezonai. Līdztekus piedāvājumā būšot arī saldējuma kokteiļi, saldējums burbuļvafelēs un visdažādāko veidu vafeļu glāzītēs. Un, kā sola rīkotāji, visi atvēsinošie gardumi būšot pieejami par īpaši patīkamām cenām.

"Saldējums ir īstākais vasaras vēstnesis un tā baudīšana ir svētki paši par sevi. Mēs gribam šo vasaru padarīt vēl īpašāku ar atkalsatikšanos, atkalsvinēšanu un saldējuma baudīšanu, un atkal kopīgu laika pavadīšanu ģimenes, draugu un savējo lokā. Ar ko vēl labāk to darīt, ja ne ar Rīgā ražotu saldējumu, un kur vēl labāk to darīt, ja ne vienā no skaistākajiem Rīgas parkiem – Vērmanes dārzā?" tā Ieva Lejniece, "Food Union" mārketinga vadītāja un valdes locekle Latvijā.

Radošas bērnu darbnīcas, izklaides jauniešiem un atpūta vecākiem



Rīgas saldējuma festivāls sola ne vien plašu saldējuma paleti, bet arī ar bezmaksas izklaides iespējas visdažādākajiem vecumiem un gaumēm. Būs iekārtota īpaša "Tio" kokteiļnīca ar bērnu parku – stafetēm, veiklības izaicinājumiem un pavāru darbnīcu pašiem mazākajiem. Tropiskajā "Jungle Pop" siltumnīcā būs īpaši gaidīti tie ķipari, kuriem patīk sejiņu krāsošanas, masku un indiāņu galvasrotu darināšanas meistarklases. Aktīvāki bērni un pusaudži novērtēs "Pols" aukstumnīcas izklaides programmu, kurā būs ne vien ledusskulptūras kalšanas izaicinājums, bet arī ledus lāča piepūšamā atrakcija un bumbiņu baseins. Protams, būs sarūpēta arī īpaša atpūtas vieta pieaugušajiem – eleganta "Ekselences" kafejnīca, kurā mierīgākā gaisotnē saldējuma desertus varēs baudīt ar tasi gardas kafijas.

Bagātīga muzikālā programma

Bagātīgu kultūras un muzikālo programmu Vērmanes dārza estrādē sola Rīgas pašvaldība. Muzikālā programma priecēs apmeklētājus no pulksten 12 līdz 21 ar bērnu deju kolektīva "Teiksmiņa" un muzikālā ansambļa "Knīpas un knauķi" uzstāšanos, dienu noslēdzot ar lielās skatuves zvaigznēm – Būū un Prusax, kā arī grupām "Citi zēni" un "Carnival Youth".