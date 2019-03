Virtuves pamati: Kā pareizi putot olas, saldo krējumu, sviesta krēmu un uzputeni

Kam gan nav gadījies, ka putošanas laikā produkts nevis paceļas stingrās putās, divkāršojoties apjomā 2–3 reizes, bet sakrītas un sačākst. Katram produktam ir savas putošanas viltības, kuras prasmīgas saimnieces vienmēr ievēro. Kā pareizi putot olas baltumu, dzeltenumu, saldo krējumu, sviesta krēmu tortēm, uzputeni?

Viens no svarīgākajiem priekšnosacījumiem, lai putošana vienmēr būtu veiksmīga, ir piemērots mikseris. Protams, koka karote ir labs palīgs virtuvē, īpaši, kad jāievieš kārtība, bet tā noteikti nespēj paveikt to, ko kārtīgs mikseris.

Patiesi – uzticams mikseris saudzēs jūsu rokas un sajauks sastāvdaļas daudz rūpīgāk. Restorāna "Ferma" šefpavārs Māris Astičs piekodina pirms miksera iegādes izzināt, kas to ir izstrādājis, un pievērst uzmanību tam, kur atrodas lāpstiņa: "Proti, mikserim ir svarīga ne vien jauda, bet arī lāpstiņas novietojums. Jo lāpstiņa ir tuvāk malai, jo vienmērīgāks būs kulšanas process un tiks iegūts precīzāks rezultāts. Parasti ir manāms, ja ierīces izgatavošanā ir piedalījies profesionāls šefpavārs. Tā uzreiz darbojas citādāk, precīzāk."

Kādi parametri vēl jāņem vērā, izvēloties šo noderīgo virtuves palīgu? Lielākoties miksera jauda ir tieši saistīta ar lāpstiņu griešanās ātrumu un to, cik ilgi iespējams mikseri darbināt bez atpūtas. Ar mazjaudīgu mikseri uzputeni nesakult, arī biezas mīklas maisīšana var izraisīt motora pārslodzi un neatgriezenisku bojājumu. Rokas mikseri lielākoties ir ar jaudu no 150 līdz 400 W, taču ir arī ierīces ar 500 W jaudu. Vienkāršākajiem stacionārajiem jaudas robežas ir no 200 līdz 350 W, dārgākiem modeļiem tā ir no 500 līdz pat 1200 W. Svarīgi, lai mikserim būtu aizsardzība pret pārslodzi.

Kā pareizi putot olu baltumus

Olas baltumu pirms putošanas ieteicams atdzesēt, tad iznāk gaisīgākas putas. Ja olas baltumam putošanas laikā pievieno šķipsniņu sāls, putas būs vēl stingrākas. Būtiski, lai izmantotās olas būtu svaigas, arī tas ievērojami ietekmē sakultā produkta gaisīgumu. Turklāt olas baltums ir ļoti pērlīgs, tam nedrīkst būt klāt ne grama olas dzeltenuma, tāpēc atdalīšanas procesā rūpīgi jāskatās, lai traukā neiepil dzeltenuma stīdziņa. Traukiem un putošanas slotiņai jābūt ideāli tīriem. Ja pirms tam kults, piemēram, saldais krējums un uz putošanas trauka palikušas tauku pēdas, tas ietekmēs galarezultātu. Novērots, ka olas baltums labāk saputojas traukā ar apaļu apakšu.

Kuļot olu baltumus, jāapbruņojas ar pacietību, jo ir tikai normāli, ka pēc pirmajām kulšanas minūtēm vēl nesāk veidoties stingras putas.

Ņem vērā, ka sākumā cukuru olu baltumiem nepievieno, tad tos nebūs iespējams sakult. Cukuru pakāpeniski, pa karotei sāk pievienot un iekult olu baltuma masā, kad putas jau ir pietiekoši stingras. Ja pievienosi visu cukuru uzreiz, baltumi var palikt šķidri un tā arī nepacelties.

Jāturpina kulšanu līdz brīdim, kad putas ir stingras, zīdaini spīdīgas, viegli vijīgas un pie putojamās slotiņas veido skaistu cepurīti. Apgāžot bļodu, šādas putas nekritīs no tās laukā. Kad šādas putas iegūtas, pārtrauc kulšanu, jo tās var saplakt un viss darbs būs vējā. Labi sakultiem baltumiem ir jāpalielinās apjomā 4–5 reizes un jāsaglabā forma. Tie nedrīkst izplūst un putām jābūt stingrām.

