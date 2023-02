Laiks gavēt? 40 receptes bez gaļas gardai atslodzei pirms Lieldienām

Pelnu trešdiena, kas šogad iekrīt 22. februārī, kristīgajā pasaulē iezīmē Lielā gavēņa sākumu, kad 40 dienas līdz pat Klusajai sestdienai ļaudis ēdienkartē ievēro mērenību un atsakās no gaļas, alkohola, cukura, piena produktiem un daudz kā cita. Senāk gavēņa laikā ļaudis pārtika vien no maizes un ūdens, taču mūsdienīgais gavētājs parasti pielāgo gavēšanu savām vajadzībām un vēlmēm.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Arī tiem, kas nav ticīgi un ikdienā baznīcu neapmeklē, gavēnis var būt labs laiks, lai pamēģinātu atturēties no tā, kas ikdienas ēdienkartē visvairāk kaitīgs. Viens atsakās no gaļas, cits liek klāt arī piena produktus, olas un zivis, vēl kāds atsakās no saldumiem un cukura vai alkohola 40 dienu garumā.

Svarīgākā doma, ko paturēt prātā, ir – iekšējā pārveidošanās. Gavēnis var kalpot par labu pamudinājumu pieturēties pie veģetāra dzīvesveida, piemēram. Turklāt var ņemt piemēru no katoļiem, kuri, lai gan gavēņa laikā no daudz kā atsakās, piektdienās ēdienkartē iekļauj zivis.

Pārsvarā gan gavēņa laikā ļaudis atsakās no visa veida gaļas – cūkas, liellopa, vistas, jēra, medījumiem un citām. Piens, olas, zivis, augļi un ogas, graudaugi ir atļauto lietu klāstā.

Ko ēst gavēņa laikā?



Pilnīga atturēšanās no barības vielām gan var kaitēt organismam, tāpēc noteikti sešu nedēļu garumā nebūtu prātīgi to piekopt. Koncentrējies uz tām lietām, par kurām zini – manai veselībai tās nenāk par labu. Un ja no kaut kā atsakies, neaizmirsti ēdienkartē šajā laikā to kompensēt ar veselīgākām alternatīvām.

Ja atsakies no gaļas, piena produktiem un cukura, centies ēdienkartē ieviest daudz vairāk dārzeņu, pākšaugu un dažāda veida graudaugus, ne tikai makaronus. Piena produktus un olas vari aizstāt ar sojas produktiem – tofu, sojas pienu. Tāpat talkā var nākt alternatīvas pienam, piemēram, auzu, griķu, riekstu dzērieni jeb "pieni".

Lai rastu iedvesmu maltītēm bez gaļas, apkopojām dažādas recepšu idejas no "Tasty.lv" apcirkņiem. Lai izdodas!