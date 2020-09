Neizteiksmīgais ķirbis izteiksmīgos ēdienos – rudens kolekcija jauniem garšas apvāršņiem

Kamēr ķirbju audzēšanas entuziasti aicināti piedalīties 15. Latvijas ķirbju čempionātā, piesakot smagāko un lielāko ķirbi, tikmēr citi domā, kā šo varbūt nedaudz vienmuļo un mazizteiksmīgo dižogu ietērpt jaunās garšās. Mazdārziņu piepildītais ķirbis šķiet jau izmēģināts visādos veidos. Tomēr "Tasty" turpina apkopot un ieteikt garšīgas receptes, kā sviesta ķirbi, muskatķirbi un riekstu ķirbi iekļaut maizē, džemā, sautējumā, krēmā vai sacepumā.

Ķirbja garšas uzlabotāji



"Garšas ziņā ķirbis ir viens no mazizteiksmīgākajiem," uzskata šefpavārs Raimonds Zommers. Tomēr to var "uzlabot" ar citām garšām. "Ķirbis labi draudzējas ar kanēli, krustnagliņām, čili, sīpoliem, šalotes sīpoliem, puraviem, visa veida etiķiem un eļļām." Kā piemēru Raimonds min īpaši ātri pagatavojamu recepti. Ķirbim nogriez ar visu mizu plānu (puscentimetru biezu) šķēli. Apcep uz pannas no abām pusēm, pievienojot sāli un piparus. Virsū liec sakapātu šalotes sīpolu, pētersīļu, sāls, baltvīna etiķa sajaukumu. Baudi uzreiz!

Viens no populārākajiem virtuvē ir riekstu ķirbis. Esot mīts, ka šis ķirbis garšojot pēc riekstiem, par ko šefpavārs pasmaida. Viņš gan novērtē riekstu ķirbju labo struktūru, tas nešķīst siltapstrādē un ir maz atgriezumu, nedaudz mizas un tikai nedaudz iekšējo mīkstumu. Raimonds mēdz virtuvē izmantot arī muskatķirbi, tam ir cieta struktūra, nav pārāk liels un nav jāmokās ar tā celšanu. Savukārt no no sviesta ķirbja iesaka gatavot biezeni, zupas, visu, kam nepieciešama laba konsistence. "Šim ķirbim garša ir salda, tomēr, kā jau visiem – neizteiksmīga".

Ķirbju kūka dāvanā



Arī kūku eksperimentētāja un cepēja Agnese Bunka atradusi veidu, kā sviesta ķirbi savienojumā ar biezpienu ietērpt izteiksmīgā rausī. Ar šo koši dzelteno plātsmaizi vari apsveikt kolēģus – rudens jubilārus, jo tā ir viegli sagriežama, izskatās koši un galvenais – pašu gatavota. Pievieno jubilāra gardumam dzeltenas rudens dālijas, un būs jauka dāvana. Ķirbja un biezpiena rauša recepti skati šeit.