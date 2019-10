Katram no mums ir kāds īpašs sapnis, un tāds ir arī biedrībai "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi" – radīt Latvijā pirmo moderno grupu māju, kas būtu piemērota jauniešiem ar smagiem attīstības traucējumiem. Jau četrus gadus biedrības paspārnē jaunieši no 19 līdz 40 gadu vecumam ar lielu atbildību un mīlestību darina sveces, lai ne tikai krātu naudu šīs mājas būvniecībai, bet arī pierādītu sabiedrībai, ka viņi spēj darīt gandrīz to pašu, ko cilvēki, kurus liktenis ir pasaudzējis.

"Mēs neejam ar šo ziņu pa priekšu – redziet, mazie nabadziņi uztaisīja kaut ko, samaksājiet. Nē. Mēs ejam ar kvalitatīvu produktu, un tas ir kaut kas, ko šie cilvēki, kas tradicionāli ir aiz slēgtām durvīm bez rokturiem, var sabiedrībai dot," uzsver ergoterapeite Dita Rituma, kura mīļi visus klientus dēvē par jauniešiem, lai gan dažiem no viņiem ir pat 40 gadi.

Dienas centram novembrī apritēs pieci gadi, bet sveču darbnīcas aktivitātes norit jau ceturto gadu. "Tas mums bija liels izaicinājums," par sveču darbnīcas izveidi stāsta ergoterapeite. Ideju viņi atveduši no kolēģiem Vācijā, kuriem ir līdzīga sveču darbnīca. Tur pedagogi apguvuši arī metodes, kā labāk darboties sveču darbnīcā, kādi ir ieguvumi un kā to īstenot Latvijā. "Kad veidojām darbnīcu, domājām, ka daži no mūsu klientiem varēs darboties. Šobrīd no 23 pastāvīgajiem klientiem ir tikai trīs, kuri nevar darināt sveces. Pārējie ilgāku vai īsāku brīdi spēj," norāda Dita. Sākumā daži jaunieši ar smagiem attīstības traucējumiem sveču darbnīcā varēja iesaistīties 10 līdz 15 minūtes, bet pašlaik ir tādi, kas var nostrādāt pat četras stundas dienā, turklāt viņi pedagogu vadībā piedalās arī citās aktivitātēs. Sveču darbnīcas pirmsākumos jaunieši izveidoja līdz pat 10 svecēm dienā, bet tagad sveču skaits ir prāvāks – ja čakli pastrādā, viņi var saražot līdz pat 70 svecēm dienā. "Viņi to dara mērķtiecīgi, apzināti, uztver to kā pienākumu. Uzvedas, kā pieaugušam cilvēkam pieņemts. Būt nodarbinātam un atbildīgam – tas ir mūsu biedrības mērķis. Skatījums uz cilvēkiem kā uz vērtību."

Dita arī atgādina, ka cilvēka dzīvē visām aktivitātēm jābūt balansā, un tas tiek ievērots arī grupu mājā, jo sveču darbnīca ir tikai daļa no dienas centra aktivitātēm: "Jābūt līdzsvarā starp pašaprūpi, brīvo laiku (hobijiem), jo katram vajag kaut ko, kas dzīvē iepriecina, un arī darbu."

Sapnis par savu grupu māju

Par naudu, ko cilvēki ir samaksājuši par svecēm, kā arī ziedojumos saņemtajiem līdzekļiem biedrība grib izveidot īpašu un mūsdienīgu grupu māju cilvēkiem ar smagiem attīstības traucējumiem, lai tad, kad jauniešu ģimenes vairs nevarēs par viņiem parūpēties, pieaugušie jaunieši varēs dzīvot drošībā un speciālistu aprūpē. "Māja – tās ir mūsu lielās raizes," uzsver biedrības "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi" vadītāja Inga Šķestere (titulbildē).

"Latvijā vēl nav tāda grupu mājas pakalpojuma, kas būtu orientēts uz autismu, garīgu atpalicību vai citiem smagiem attīstības traucējumiem," viņu papildina Dita. "Rīgas pašvaldība ir teikusi – jā, tas ir kaut kas, ko mēs gribam redzēt savā pašvaldībā, tas cilvēkiem ir nepieciešams un tas ir labi. Sliktā ziņa ir tā, ka mums šim pakalpojumam jānopērk zeme, jāuzceļ māja un tā jāiekārto." Kā uzsver Dita, biedrība "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi" ir nevalstiskā organizācija ar sabiedriskā labuma statusu, kuras darba pamatā ir brīvprātības princips, tāpēc finansiāli tā nevar atļauties šādu māju uzcelt. "Mums šo līdzekļu nav. Atbalstītāji saskaitīja – lai mēs varētu to izdarīt, mums ir jāpārdod apmēram miljons sveču. Mana meita sarēķināja, ka pie tā tempa, kādā mēs strādājam, mums 66 gadus jātaisa sveces, lai varētu uzcelt šo māju. Mūsu klientiem un viņu ģimenēm nav tik daudz laika. Mūsu lūgums un aicinājums, protams, ir iegādāties sveces un atbalstīt mūsu jauniešu darbu, bet otrs – ziedojiet līdzekļus, lai mēs varētu šo grupu māju uzcelt, jo mēs to nevaram izdarīt bez sabiedrības atbalsta. Diemžēl valsts mūs šajā ceļā atstāj vienus."

Jauniešu darinātās sveces var iegādāties Dienas aprūpes centrā, Imantas 8. līnijā 1, 3. korpusā, bet ciemošanos vēlams pieteiks, pirms tam piezvanot: 29683096 (Dita) vai 26176901 (Inga). Sveces var arī pasūtīt, bet jāņem vērā, ka pirms Ziemassvētkiem tas darāms savlaicīgi. Tāpat biedrību var atbalstīt ar ziedojumu mūsdienīgas grupu mājas izveidei jauniešiem ar smagiem attīstības traucējumiem.