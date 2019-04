Raibs kā krāsotas olas: trīs idejas Lieldienu galda noformējumam

Svētkos neatņemama sastāvdaļa ir galdauts un skaisti galda piederumi, dekori un ziedi. Īsteni pavasarīgās noskaņās var radīt arī Lieldienu svētku galdu, papildinot to ne tikai ar raibi krāsotām oliņām, bet arī ar kādu košāku galdautu vai ziediem.

"Tava Māja" šoreiz ir sarūpējusi trīs idejas galda klājumam, ja mājās ir balts galdauts vai krāsains, kā arī to, kā dekorēt galdu, ja galdauta nemaz nav. Šādi varēsi iedvesmoties pavasara pirmajiem lielajiem svētkiem, kā arī pārsteigt mājiniekus ar galda klājumu, kas līdz šim jūsmājās nebūs redzēts. Tāpat esam arī saulītē izcēluši rakstus, kas vēl citādi palīdzēs gatavoties svētkiem. Rakstā tālāk izlasīt, kā slavenības Lieldienās klāj galdus, redzēsi, kā soli pa solim izveidot no salvetēm Lieldienu zaķi, kā arī varēsi aplūkot radošas idejas olu novietošanai.

Kā savulaik atklāja radošā personība Gundega Skudriņa, galda klājumam ir īpaša nozīme arī viņas mājās, tāpēc viņa neklāj galdu viena pati, bet gan tajā iesaista visu ģimeni, kā rezultātā ēdienreizes pārtop kopējā piedzīvojumā. No viņas var aizņemties arī pāris vērtīgas idejas, piemēram, to, ka "galdam ir jādzīvo, galds nav muzejs," salvetes, dakšiņas un citus piederumus nelikt vienādi, bet ļauties radošam lidojumam, piemēram, glāzītes nolikt vertikāli un diagonāli, bet dakšas un nažus likt pamīšus, slīpi un vēl citādi. Turklāt galda dekori nav uzreiz jālūko veikalu plauktos, bet galdu var rotaļīgi izdekorēt no tā, kas atrodams mājā vai pie mājas augošajā mežā.

Savukārt šajā "Tasty" rakstā varēsi smelties idejas, kā netradicionālos veidos nokrāsot olas! Tas būs lielisks eksperiments, lai visi kopā ar mājiniekiem izmēģinātu populārās metodes, kas internetā ieguvušas lielu atzinību.

Lasi tālāk un iedvesmojies skaistiem, pavasarīgiem un, iespējams, nedaudz neparastiem galda klājumiem!