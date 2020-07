Array ( [id] => 52274863 [title] => Kā ievilkt ūdensvadu no akas mājā pašu spēkiem: pieredzes stāsts un speciālista ieteikumi [is_paid] => 1 [channel_id] => 61 [lastnews_mostread_disabled] => 0 [short_title] => [custom_small_title] => [lead] => Ūdensvads lauku mājā kādam var šķist lieka greznība, jo ir taču tik romantiski ar spaiņiem nest ūdeni no akas. Arī mēs ar ģimeni, pērn sākot remontēt savu lauku māju, bijām līdzīgās domās, līdz pienāca lietus periods, kad gāž kā no spaiņa, bet bērni, ritmā sitot pret virtuves galdu karotes, pieprasa siltu zupu, tādēļ jālozē, kuram tiks tā laime diegt uz aku. Lai nebūtu lieki jāķēpā trauki, iemanījāmies lielāko daļu ēdienu gatavot vienā katlā, ēst no papīra šķīvjiem un rokas slaucīt mitrajās salvetēs. Šovasar beidzot saņēmāmies lauku mājā ievilkt ūdeni, lai vismaz trauki vairs nav jāmazgā tuvējā dīķī un kaut kad nākotnē pavīd cerība arī ieiet dušā. Taupības nolūkos nolēmām to darīt pašu spēkiem, vien izstudējot internetā pieejamo informāciju. Diemžēl internets ne vienmēr ir labākā "augstskola", jo praksē viss izrādījās daudz sarežģītāk nekā teorijā. [url] => https://www.delfi.lv/tavamaja/remonts/52274863_ka-ievilkt-udensvadu-no-akas-maja-pasu-spekiem-pieredzes-stasts-un-specialista-ieteikumi [publish_date] => 2020-07-05 08:00:00 [picture_alt] => Kā ievilkt ūdensvadu no akas mājā pašu spēkiem: pieredzes stāsts un speciālista ieteikumi [targetblock_name] => [podcast_id] => [pictures] => Array ( [1600x914] => https://g2.delphi.lv/images/pix/1600x914/Q6CdId3v16c/344405efeff90c23f3-52274981.jpg [956x398] => //g.delfi.lv/images/pix/956x398/KSrIcXVh0AA/344405efeff90c23f3-52274981.jpg [736x320] => //g.delfi.lv/images/pix/659x295/9BIwB-GGphU/344405efeff90c23f3-52274981.jpg [768x438] => //g.delfi.lv/images/pix/768x438/ggTzGQYJFu4/344405efeff90c23f3-52274979.jpg [418x240] => //g.delfi.lv/images/pix/418x240/O5KLRynL2Ck/344405efeff90c23f3-52274979.jpg [360x240] => //g.delfi.lv/images/pix/360x240/x3C6tLZdIGA/344405efeff90c23f3-52274979.jpg [235x160] => //g.delfi.lv/images/pix/235x160/HiktLK4Gjeo/344405efeff90c23f3-52274979.jpg [150x150] => //g.delfi.lv/images/pix/150x150/9FIPkWkSaXQ/344405efeff90c23f3-52274971.jpg [350x590] => //g.delfi.lv/images/pix/350x590/k-S85cCwJYY/344405efeff90c23f3-52274983.jpg [488x278] => //g.delfi.lv/images/pix/488x278/HseO8a2Xl70/344405efeff90c23f3-52274979.jpg [456x260] => //g.delfi.lv/images/pix/456x260/4yjGARqLEvo/344405efeff90c23f3-52274979.jpg [336x192] => //g.delfi.lv/images/pix/336x192/M8e7VAX-XQE/344405efeff90c23f3-52274979.jpg [516x294] => //g.delfi.lv/images/pix/516x294/F6E5LWtNySU/344405efeff90c23f3-52274979.jpg [296x168] => //g.delfi.lv/images/pix/296x168/ExGDNX4dGIs/344405efeff90c23f3-52274979.jpg [326x186] => //g.delfi.lv/images/pix/326x186/qoRVCcgQGSw/344405efeff90c23f3-52274979.jpg [174x99] => //g.delfi.lv/images/pix/174x99/cs8aT-L7dYo/344405efeff90c23f3-52274979.jpg [246x140] => //g.delfi.lv/images/pix/246x140/fVxiOQC1MOw/344405efeff90c23f3-52274979.jpg [136x78] => //g.delfi.lv/images/pix/136x78/t4niCqNdySs/344405efeff90c23f3-52274979.jpg [209x119] => //g.delfi.lv/images/pix/209x119/Xg1IOlueE8E/344405efeff90c23f3-52274979.jpg [188x108] => //g.delfi.lv/images/pix/188x108/4yobiBfauz4/344405efeff90c23f3-52274979.jpg [108x62] => //g.delfi.lv/images/pix/108x62/h1lgPAiZIgE/344405efeff90c23f3-52274979.jpg [676x385] => //g.delfi.lv/images/pix/676x385/shCFuh61pJE/344405efeff90c23f3-52274979.jpg [612x349] => //g.delfi.lv/images/pix/612x349/6VVZ8rKtf7A/344405efeff90c23f3-52274979.jpg [372x212] => //g.delfi.lv/images/pix/372x212/UNfOoXGEbxU/344405efeff90c23f3-52274979.jpg [248x182] => //g.delfi.lv/images/pix/248x182/FPbPCWsDKrk/344405efeff90c23f3-52274971.jpg ) [icons] =>

[icons_array] => Array ( [0] => image [1] => onlydelfi ) [children] => Array ( ) [tags] => Array ( [49688115] => Array ( [name] => delfi-plus [domain_id] => 0 [title] => DELFI plus ) [45346466] => Array ( [name] => lasamgabali [domain_id] => 0 [title] => Lasāmgabali ) [43293653] => Array ( [name] => remonts [domain_id] => 0 [title] => Remonts ) [37258786] => Array ( [name] => udensapgade [domain_id] => 0 [title] => Ūdensapgāde ) ) )