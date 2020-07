It kā drīkst, bet laikam jau nevajadzētu... Varbūt tomēr? Šāda neizlēmība un nedrošība pašlaik ir raksturīga daudziem ceļotgribētājiem. Vismaz daļa robežu ir vaļā, lidmašīnas lido, un tūrisma nozares pārstāvji laipni aicina ļauties ceļošanas priekam. "Tūrisma gids", atsaucoties nacionālās aviokompānijas "airBaltic" aicinājumam, nolēma izmēģināt, kā tad īsti ir ceļot laikā, kad šķiet – biedējošā, kaitinošā un jau līdz riebumam aprunātā un apspriestā slimība Covid-19 ir nedaudz atkāpusies.

Tā nu es sāku plānot nelielu dažu dienu ceļojumu, lai aprakstītu to, kāda tad pašlaik ir situācija ar pasaules vai vismaz Eiropas apskatīšanu. Tiem, kam slinkums lasīt tālāk, varu jau tagad pateikt priekšā, ka situācija ir nestabila un neprognozējama. Dažu nedēļu laikā šķietami drošākā vieta var kļūt vienu no riskantākajām. Tieši par to arī šoreiz stāsts – kā es neaizbraucu uz Horvātiju. Neko vairāk par galamērķu apskati tīmekļvietnēs, biļešu un viesnīcu rezervēšanu man paveikt neizdevās.

Bet nu par visu no sākuma...

Neilgi pirms Līgo svētkiem mani uzrunāja "Tūrisma gida" redaktore ar jautājumu, vai vēlos kaut kur aizlidot un uzrakstīt par savu pieredzi, jo parādījusies tāda iespēja. Ja neskaita citu darbu plānošanu un iespējamās prombūtnes saskaņošanu ar kolēģu atvaļinājumiem, divreiz nebija jāvaicā, vai gribu to darīt. Kā galamērķi izvēlējos Horvātiju.

To darīju vairāku apsvērumu dēļ. Iespēja saplānot braucienu tā, lai darbu varētu salāgot ar atpūtu. Ideālais variants – garā nedēļas nogale. Gribēju braukt uz vietu, kur varu priecāties par dabu un "vienītī" visu apskatīt. Un pats galvenais apsvērums – lai valsts nav iekļauta riska valstu sarakstā Covid-19 dēļ. Ne es gribēju divas nedēļas pavadīt pašizolācijā pēc atgriešanās, ne apdraudēt sevi un citus. Tā kā Horvātija bija izcilniece saslimstības rādītājos, 17. jūnijā nolēmu doties turp.

17. jūnijā Horvātijā saslimstības rādītāji bija zemāki nekā Latvijā. "Lidot turp būs drošāk nekā doties uz darbu Latvijā," pie sevis toreiz spriedu.