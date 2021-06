Strūklaka, sanāksmju vieta vai aizsprosts – pieci unikāli tilti, ko iecienījuši ceļotāji

Tilti mūsu ikdienā pilda vienu no svarīgākajām funkcijām – palīdz nokļūt pāri kaut kam, ko citā veidā izdarīt būtu krietni sarežģītāk, piemēram, nokļūt no upes viena krasta otrā, pārvarēt džungļus vai pārkļūt pāri kraujai. Un arvien biežāk tilti kļūst par unikāliem un apbrīnas vērtiem apskates objektiem, kurus iecienījuši tūristi no visas pasaules, tādējādi savienojot arī dažādas kultūras.

Nav šaubu, ka pasaulē apskates vērti ir tūkstošiem tiltu, piemēram, iespaidīgais tilts Vjetnamā, kuru ''tur'' divas rokas, Velna tilts Vācijā, kas saspēlē ar ūdens atspulgu veido perfekta apļa ilūziju, vai trošu gājēju tilts Šveicē, kura šķērsošana paredzēta tikai bezbailīgajiem. Taču šoreiz ''Tūrisma Gids'' virtuāli iepazīstina ar pieciem tiltiem, kas izpelnījušies ievērību to senatnīguma, dažādo funkciju un unikālā dizaina dēļ.

Mozus tilts Nīderlandē



Mozus tilts atbilst savam nosaukumam, jo tas nelielu grāvi sadala divās daļās, starp tām izveidojot ceļu, tāpat kā Mozus šķīra Sarkano jūru, vēstīts portālā ''Travel''. Tilta konstrukciju veido ūdens izturīgs koks, un tas būvēts šādā dizainā, lai neizjauktu grāvja kopskatu, kā tas notiktu, ja tilts tiktu uzbūvēts klasiskā veidolā. Tilts ir redzams vien tad, ja grāvja malā paver skatu uz leju. Bet, ja tu to mēģinātu saskatīt no attāluma, tev šķistu – tilta tur nemaz nav.

Foto: Shutterstock

