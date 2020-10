Covid-19 skartā tūrisma nozare lavierē uz naža asmens – mainīgā situācija un arvien jaunie ierobežojumi neļauj tūrisma operatoriem un aģentūrām izķepuroties no gada sākumā pandēmijas radītā purva šajā lauciņā. Vai tūrisms ir miris?

Lai arī situācija vasarā nedaudz uzlabojās un dažas tūrfirmas paspēja noorganizēt kādus ceļojumus, tas neatrisināja samilzušās problēmas. Situācija bija mainīga un drīz vien arī tika norauts stopkrāns. "Latvia Tours", "Novatours", "Lufthansa City Center Kolumbs Averoja" pārstāvji atzīst, ka situācija, salīdzinoši ar citiem gadiem, ir gaužām bēdīga.

Tūrisma aģentūras "Latvia Tours" direktore Ieva Keiša skaidro, ka situācija ar Covid-19 uzlabojās uz īsu brīdi vasaras vidū, bet tik un tā cilvēki, salīdzinot ar citiem gadiem, gandrīz nemaz neceļoja. "Tie daži izmisīgie operatoru mēģinājumi organizēt čārterreisus uz Bulgāriju un Grieķiju uzskatāmi drīzāk par neveiksmi, it īpaši tāpēc, ka reisu aizliegumi, balstoties uz jaunajiem Covid-19 rādītājiem, sekoja piektdienu pēcpusdienās. Salīdzinot ar pavasari, situācija teorētiski bija labāka, bet praktiski – tūrisma nozarei tas nedeva pilnīgi neko, tikai daudz neproduktīva darba, mēģinot organizēt kādu ceļojumu, pārdodot vietas čārterreisos, pēc tam tos atceļot un atkal jau skaidrojot klientiem situāciju," tā Keiša.

"Tūrisma nozare kā pirmā ir cietusi nemieru, dabas katastrofu un tagad arī vīrusa dēļ, līdz šim mēs nekad neesam lūguši atbalstu. Taču šī brīža situācija nav risināma bez valsts palīdzības. Vasaras sezonā tika saņemts ļoti neliels skaits pieprasījumu no tūristiem, kuri vēlējās ceļot, un mums bija ļoti ierobežota iespēja piedāvāt atpūtu kūrortos, ņemot vērā to, ka katru piektdienas vakaru tika izziņots jauns valstu saraksts, no kurām atgriežoties būs jāievēro pašizolācija. Vairums klientu nebija un nav ar mieru pavadīt daļu atvaļinājuma pašizolācijā, jo ne visi darba devēji ļauj strādāt attālināti. Mēs ļoti gaidām jaunus atbalsta mehānismus no valdības, lai tūrisms spētu pārdzīvot šo krīzes posmu. Šā brīža risinājumi tūrisma uzņēmumiem ļaus noturēties virs ūdens vēl, maksimums, trīs mēnešus," skarba ir "Lufthansa City Center Kolumbs Averoja" pārdošanas vadītāja Evija Rāviņa.

Viņa asi izsakās arī par lēmumu pacelt pašizolācijas slieksni, norādot, ka iespēja šādā veidā atbalstīt tūrismu jau ir nokavēta: "Latvijā pašizolācijas slieksnis netika pacelts, lai atbalstītu tūrisma nozari, tas tika pacelts, lai mēs paši – Latvija – atrastos "baltajā sarakstā", lai Veselības ministrija un epidemiologi varētu papliķēt sev uz pleca. Tūrisma nozare jau iepriekš laicīgi tika lūgusi pārskatīt pašizolācijas prasību slieksni, taču tas netika mainīts, līdz Latvijā nepieauga saslimstība. Šobrīd sliekšņa pacelšanai būtu jābūt ievērojamai, lai tas ko būtiski mainītu. Protams, šobrīd tas varētu ietekmēt dažu ceļotāju izvēli par labu kādam braucienam, bet globāli tas tūrisma industrijā notiekošo būtiski neizmainītu".