Piecas neparastas un maģiskas pludmales, kas savaldzinājušas pasaules apceļotājus

Karstās vasaras dienās, neapšaubāmi, prātā dominē domas par to, kā sevi vislabāk atvēsināt. Varbūt laiks iegādāties gaisa ventilatoru? Apēst saldējumu? Izdzert ledus kafiju? Vai glābties aukstā dušā? Lai arī visi no uzskaitītajiem variantiem ir izmēģināšanas vērti, nekas neveldzē tik labi, kā to dara jūra vai okeāns.

Mums, Latvijā dzīvojošajiem, patiesi ir paveicies ar garu, sakoptu un lielākoties pieejamu Baltijas jūras piekrasti, kuras pludmales smiltīs varam sauļoties, bet pēc tam nopeldēties atvēsinošajā jūras ūdenī. Taču reizēm pienāk brīži, kad gribas iepazīt arī citu zemju skaistos skatus. Lai iedvesmotos kādam nākotnes ceļojumam, kurā iespējams baudīt visas jūras vai okeāna piedāvātās iespējas, esam ielūkojušies ''Tūrisma Gids'' arhīvā, no kura vēlamies izcelt piecas neparastas, apbrīnojamas un arī eksotiskas pasaules pludmales.

Paradīzes nostūris: unikāla pludmale, kur izskatās gluži kā uz mēness





Foto: Shutterstock

Tie, kuri tīko pēc siltuma un ir noilgojušies pēc laiskošanās pludmalē, noteikti novērtēs šo paradīzes nostūri. "Sarakiniko" ir fantastiska vieta atpūtai un viens no populārākajiem galamērķiem Grieķijas salā Milā ("Milos").

Īpašu šo vietu padara interesantais pludmales segums, proti, baltā klints, ko daudzi ceļotāji un mediji pielīdzina mēnesim. Kā skaidro "Culture trip", pludmales formas un nokrāsa radusies, pateicoties vulkāniskām darbībām, kas šo piekrastes vietu pārvērtušas par īstu paradīzi. Protams, savu artavu dod arī tirkīzzilais ūdens, kas ieskāvis klinšaino pludmali un izrobojis alas piekrastes līnijā.

