Atkal nav noskaņojuma mīlas priekiem? Ieteikumi, kā paaugstināt libido

Neapšaubāmi, šobrīd vairāk nekā jebkad iepriekš visapkārt valda tik daudz neskaidrību, stresa un baiļu, kas gribot negribot atstāj zināmu ietekmi uz dažādām dzīves jomām, tostarp seksuālo, samazinot tavu libido. Iespējams, tavu partneri apkārtējās norises tik ļoti neietekmē, un mīļotais ir teju tikpat nasks uz mīlēšanos, kā līdz šim, tāpēc tev šķiet, ka ar tevi kaut kas nav kārtībā. Taču zini – tu tāda neesi vienīgā.

Daudz cilvēku cīnās ar to, ka ir pārāk noguruši, lai nodarbotos ar seksu, vai arī piedzīvo dienas, kad libido ir tā zemākajā punktā. Tas nav nekas slikts un ir pilnīgi normāli. Bet, ja tava pazeminātā dzimumtieksme sāk ietekmēt tavas un partnera attiecības, ir laiks kaut ko lietas labā darīt. Turpinājumā piedāvājam uzzināt septiņus pārbaudītus veidus, kas var palīdzēt atjaunot vēlmi pēc mīlas priekiem. Protams, atgādinām, ka vienmēr ir svarīgi ar savu partneri runāt par jebkādām problēmām, jo, ļoti iespējams, tikai kopīgiem spēkiem varēsiet atrast risinājumu.

Koncentrējies uz baudu, nevis procesu

Bauda ne vienmēr nozīmē (un noved pie) seksa klasiskajā tā izpratnē, portālā ''Women's Health'' skaidro sociālā psiholoģe un seksa pētniece Petra Bojntone. Var būt reizes, kad tu nevēlies nodarboties ar seksu, taču ir svarīgi koncentrēties uz lietām, kuras tev sagādā baudu. ''Tā var būt skūpstīšanās, gulēšana kailiem gultā vai orālā seksa sniegšana otram vai saņemšana,'' norāda Bojntone. ''Un atceries, baudai obligāti nav jābūt seksuālai – kopā pagatavojiet maltīti, mīlinieties uz dīvāna, padejojiet u. c.''

Izmēģiniet seksa rotaļlietas

Pieaugušo rotaļlietas jūsu attiecībām var piešķirt pilnīgi jaunas sajūtas un ir lielisks veids, kā guļamistabā ieviest daudzveidību. ''Mans ieteikums ir sākt ar mazumiņu un pakāpeniski izmēģināt ko nopietnāku,'' iesaka seksa eksperte Annabella Knaita. Ja nezini, ar ko sākt, aprunājies ar mīļoto, ko viņš vēlētos izmēģināt. Kā arī atceries, ka intīmpreču veikalu konsultanti ir ļoti atvērti un labprāt atbildēs uz jebkuru tavu jautājumu un neskaidrību.

Regulāri ''atsvaidziniet'' savu seksuālo dzīvi

Ja esi ilgtermiņa attiecībās un savstarpējā kaisle sāk mazināties, iespējams, jums jākļūst radošākiem. ''Ilgtermiņa attiecībās sekss var stagnēt,'' norāda Knaita. ''Ar laiku, iespējams, jūsu starpā iestājas rutīna – mēnesi pēc mēneša jūs nodarbojaties ar seksu divreiz nedēļā, izvēlaties vienu un to pašu pozu, un viss ilgst septiņas minūtes. Taču, lai attiecības arī pēc vairākiem gadiem būtu ''svaigas'', nemitīgi kopā ar partneri ir jāstrādā pie savas seksuālās dzīves.''

Knaita iesaka reizi nedēļā darīt kaut ko īpašu, lai atminētos tās sajūtas, kas jums abiem bija laikā, kad attiecības nupat bijāt uzsākuši. ''Izmēģiniet visu, kas jūsos neizraisa nepatīkamas un riebīgas sajūtas,'' mudina eksperte.

Runājiet par savām fantāzijām

Seksuālās fantāzijas ir lielisks veids, kā piepildīt savas vēlmes. ''Daudzi cilvēki uzskata, ka vienīgais veids, kā piepildīt savas seksuālās vēlmes un vajadzības, ir kopā ar savu partneri,'' stāsta Bojntone. ''Un kaut kādā ziņā ir negodīgi vai nelojāli, ja baudai izmanto seksuālās fantāzijas vai masturbāciju. Taču, ja fantāzijas un sevis apmierināšana tev patīk, sniedz baudu un arī palīdz seksuālajai dzīvei ar partneri, neliedz sev to!''

Sevis uzkurināšanai un fantāziju attīstīšanai Knaita iesaka erotisko literatūru, kuru vari lasīt viena vai kopā ar savu partneri. ''Es vienmēr esmu bijusi erotiskās literatūras cienītāja, un šie stāsti nav domāti tikai izklaidei, bet var arī sniegt dažas lieliskas idejas tam, ko tu un tavs partneris varētu guļamistabā izmēģināt,'' norāda Knaita.

Uzturā ievies vairāk tauku un cinka

Lielisks sekss nenozīmē tikai izpriecas guļamistabā. Patiesībā uzturam var būt izšķiroša nozīme veselīgas dzimumtieksmes uzturēšanā. ''Labie (nepiesātinātie) tauki, piemēram, taukainas zivis, rieksti un sēklas, ir svarīgi libido veicināšanā, jo šie tauki palīdz ražot dzimumhormonus, piemēram, testosteronu,'' skaidro uztura speciāliste Merilina Glenvila.

Un ne tāpat vien austeres nereti tiek sauktas par afrodiziaku – tās satur cinku, kas arī aktīvi piedalās dzimumhormonu ražošanā. ''Labas kvalitātes olbaltumvielas ir svarīgas, jo tās satur L-arginīnu – aminoskābi, kas organismam nepieciešama slāpekļa oksīda ražošanai. Tas ir savienojums, kas palīdz uzturēt veselīgu asinsriti tajās ķermeņa zonās, kas ir svarīgas veselīgai seksuālajai dzīvei,'' skaidro Glenvila. Tāpat ņem vērā, ka pārāk daudz alkohola var samazināt libido, tāpēc vienmēr grādīgos dzērienus lieto ar mēru.

Nenosodi sevi

Ir svarīgi atcerēties, ka nav konkrēta biežuma, kādā tev vajadzētu nodarboties ar seksu. ''Arī atgādini sev, ka lielākajai daļai no mums visu laiku nav seksa, kura laikā tiek sasniegts orgasms,'' uzsver Bojntone. ''Nav svarīgi, cik bieži jūs mīlējaties, bet gan, vai jums abiem tas patīk. Ja tu un partneris esat mierā ar to, ka ne vienmēr iespējams sasniegt baudas virsotnes, bet tāpat iespējams izbaudīt mīlas priekus, te nevajadzētu būt problēmai.''

Seksa un attiecību eksperte Treisija Koksa ir vienisprātis, ka ļoti maz cilvēku nodarbojas ar seksu, kas vienmēr sniedz maksimālu baudu abiem partneriem. ''Lielākajai daļai no mums intīmā dzīve ir dažādu pieredžu mikslis, kas sevī ietver fantastiskus un šķietami neatkārtojamus mīlas priekus, parastas un ikdienišķas izpriecas, kā arī reizes, kad no kauna gribas ielīst zemē,'' stāsta Koksa. ''Pat pāri, kas savu seksuālo dzīvi vērtē kā fantastisku, atzīst, ka tikai trīs no desmit mīlēšanās reizēm ir izteikti baudāmas. Tāpēc priecājieties par reizēm, kad viss ir lieliski, bet nenosodiet sevi, kad kaut kas neiet no rokas.''

Runā ar savu ģimenes ārstu

''Visbiežāk nevēlēšanās nodarboties ar seksu nenozīmē, ka ar tevi notiek kaut kas dīvains, nenormāls vai nepareizs,'' paskaidro Bojntone. Bet, ja tevi sāk uztraukt tas, ka tava samazinātā dzimumtieksme varētu būt saistīta ar kādu fizisku vai emocionālu problēmu, vislabāk doties pie ģimenes ārsta.