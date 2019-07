Dzīve trūkumā un bez mīlestības: slavenas sievietes, kuras nesalūza sarežģītās bērnības dēļ

Bērnībai vajadzētu būt vienam no bezbēdīgākajiem dzīves posmiem, kurā mazajiem ļauts mācīties saprast pasauli, spēlēties un būt vecāku laimes luteklīšiem, taču ne visiem pirmie dzīves gadi ir tik rožaini. Šoreiz vēlamies vērst skatu septiņu pasaulē atpazīstamu sieviešu – dziedātāju, aktrišu un izklaides industrijas pārstāvju – virzienā, kuru bērnības nebūt nebija no vienkāršākajām. Viņas nepadevās un spēja tik cauri grūtajam dzīves posmam, kļūstot par izvēlētās profesijas vienu no spīdekļiem.

Klausoties koncertus, skatoties filmas vai televīzijas šovus, bieži vien redzam talantīgus un laimīgus cilvēkus, kuri rada priekšstatu – viņu dzīvē viss ir lieliski. Iespējams, tieši konkrētajā brīdī viņi patiesi jūtas apmierināti, taču tas nenozīmē, ka pagātnē nav nācies daudz pārdzīvot un cīnīties par saviem sapņiem, neļaujot apkārtējiem notikumiem un spiedienam sevi salauzt.

Lai gan daudzas bērnības ainas mēdz padzist no atmiņas, pārdzīvojumi un sarežģījumi prātā iespiežas ļoti spilgti, veidojot skaudru "lielo bildi". Kā piemēru var minēt slaveno aktrisi Sāru Džesiku Pārkeri un dzīvi trūcīgā ģimenē, kurai nereti nepietika līdzekļu, lai apmaksātu elektrību, vai mūžam jauno popa dievieti Šēru, kura apstākļu dēļ bija spiesta vairākas reizes apmesties bērnunamā. Savukārt aktrise Drū Berimora jau pusaudžu vecumā grima narkotiku un alkohola varā, jo tika ņemta līdzi uz vietām, kas vecumam nebija atbilstošas.

Turpinājumā iepazīsties ar septiņu slavenu sieviešu stāstiem, kuru pamatā ir piņķerīgi bērnības līkloči. Tie viņas nesalauza, bet deva grūdienu kļūt par izcilām savas jomas pārstāvēm.