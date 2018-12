Ko darīt, lai organismam netrūktu vērtīgu vitamīnu un minerālvielu

Rūpējoties par savu veselību, ļoti daudzi cilvēki dažādus vitamīnus un minerālvielas,kuru krājumi ziemas mēnešos ir izsīkuši, nolemj lietot pavasarī. Daudzos gadījumos tas, protams, patiešām ir nepieciešams, bet organisms būs pateicīgs, ja par to rūpēsies visu gadu un ikdienā nepieciešamo uzņemsi ar pārtiku.

Tā kā ziemā cilvēkiem svaigi augļi un dārzeņi ir grūtāk pieejami nekā vasarā, nereti nepieciešams veltīt papildu uzmanību, lai organismam netrūktu vērtīgo vielu. Protams, gan lielveikalos, gan tirgū var iegādāties visu nepieciešamo, tomēr tas ir dārgāk nekā vasarā, turklāt arī garša un aromāts ziemā pieejamajiem produktiem var nebūt tik kārdinošs. Lai pavasarī organismā nebūtu manāms būtisks vitamīnu un minerālvielu trūkums, piedāvājam iepazīties ar nozīmīgāko elementu ietekmi uz organismu, kā arī ieteikumiem to iekļaušanai uzturā.

Vitamīnu trūkums organismā – izplatītākie simptomi un ieteikumi tā novēršanai

Foto: Shutterstock

Kā zināms, lai mūsu organisms spētu pilnvērtīgi darboties, tam nepieciešami visi vajadzīgie vitamīni un minerālvielas, ko varam nodrošināt, uzņemot sabalansētu un veselīgu uzturu. Taču mūsdienās pilnvērtīgs uzturs un regulāras maltītes diemžēl drīzāk ir uzskatāmas teju par greznību, nevis normu, mūžīgās steigas dēļ mums bieži vien izvēloties ne tik veselīgas alternatīvas vajadzīgajām uzturvielām bagātai ēdienreizei.

D vitamīns bez saules: pārtikas produkti, kur to meklēt

Foto: Shutterstock

Aptuveni puse pasaules iedzīvotāju neuzņem nepieciešamo vitamīna D daudzumu. Vērtīgā vitamīna trūkumu bieži izraisa ļoti īsās dienas Latvijas ziemā, bet ne mazāk būtiski ir tas, ka cilvēki vienkārši neuzturas ārpus telpām. "Authority Nutrition" ir apkopojis dažādus pārtikas produktus, kas satur D vitamīnu. Izradās, ka tas atrodams gan dzīvnieku, gan augu valsts produktos, ļaujot ikvienam uzņemt saules vitamīnu arī tad, kad dienas Latvijā ir pārāk īsas. Par Latviju un D vitamīna trūkumu un to, kā to kompensēt, stāsta uztura speciāliste Eva Kataja.

Ietekmē visu, kas notiek cilvēka organismā. Kāpēc jāuzņem C vitamīns un kur to atrast

Foto: Shutterstock

Rudenī un ziemā daudz tiek runāts par imunitātes stiprināšanu un papildu C vitamīna uzņemšanu. Šis vitamīns patiešām pasargā organismu no dažādām slimībām, palīdz ātrāk sadziedēt ievainojumus un uzlabo ādas stāvokli. Tomēr tas nebūt nenozīmē, ka tev nekavējoties jāskrien uz aptieku iegādāties uztura bagātinātājus. C vitamīnu ļoti viegli ir uzņemt ar uzturu.

12 populārākie jautājumi par B vitamīnu. Speciālistu skaidrojumi, ko tā trūkums nodara organismam

Foto: PantherMedia/Scanpix

Vitamīns B12 ir enerģijas vitamīns. Tas palīdz veidot nervu un asins šūnas, uzlabo smadzeņu darbību un imunitāti. Metabolisms bez B12 vitamīna nevarētu darboties.

Metabolisms jeb vielmaiņa ir visi tie procesi, kas organismā norit sākot ar barības vielu uzņemšanu un beidzot ar galaproduktu izvadīšanu.

Gaļa, pākšaugi un pat šokolāde – seši dabīgi dzelzs avoti

Foto: Shutterstock

Dzelzs ir ļoti nozīmīga minerālviela cilvēka organisma funkciju nodrošināšanai. Ja tās trūkst, cilvēkam var rasties problēmas ar dažādām orgānu sistēmām, tāpēc ir ļoti svarīgi parūpēties, lai dzelzs daudzums organismā būtu pietiekams. Dzelzi, tāpat kā citas uzturvielas, vislabāk uzņemt ar pārtiku, tāpēc piedāvājam iepazīties ar vairākiem produktiem, kas ir vērtīgi tās avoti.

Magnija trūkums – biežs stresa kalpināto un aktīvu cilvēku sabiedrotais

Foto: Shutterstock

Parūpēties par pietiekamu magnija daudzumu īpaši svarīgi ir tiem, kuriem ikdiena ir saspringta un stresa pilna, jo šis vērtīgais elements ir nepieciešams līdzsvarotai nervu sistēmas darbībai. Aiz nervozitātes, vieglas uzbudināmības, noguruma un grūtībām koncentrēties nereti slēpjas magnija trūkums. Uzzini, kādas funkcijas organismā vēl veic šis elements un ar kādiem produktiem to vislabāk uzņemt.

Kas jāzina, lai organismam netrūktu kalcija un agri neattīstītos osteoporoze

Foto: Shutterstock

Kalcijs ir svarīgs kaulu un zobu būvelements, kas nodrošina to izturību. Visbūtiskāk šo makroelementu pietiekamā daudzumā uzņemt bērnībā un agrā jaunībā, kad veidojas kauli (līdz 20 gadu vecumam). Taču arī vēlākos gados šis elements nekļūst mazāk svarīgs, jo kaulaudos pastāvīgi noris kalcija apmaiņa.

